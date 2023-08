L’entreprise de stalkerware LetMeSpy ferme après avoir été elle-même piratée

Le mois dernier, l’entreprise a vu sa base de données prendre la clé des champs et a maintenant, euh, perdu toute confiance.

LetMeSpy, une firme polonaise qui édite du stalkerware (logiciel de traque) pour pister les téléphones d’autres personnes, annonce sa fermeture. Le site web de l’appli sera mis hors ligne le 31 août. Tout cela semble résulter d’un piratage en juillet, au cours duquel des messages, des journaux et des emplacements de victimes présumées ont été interceptés.

L’entreprise édite un logiciel de traque pour téléphones Android, qui est officiellement destiné au contrôle parental ou à des entreprises qui veulent garder un œil sur leurs employés. L’appli se dissimule dans un téléphone et transmet entre autres des emplacements précis, tout en permettant au ‘gestionnaire’ de lire les messages. Une solution idéale donc pour les harceleurs. Or il apparaît que LetMeSpy elle-même ne dispose pas d’une bonne protection. Lors du piratage en juillet, des données de clients, mais aussi de leurs victimes ont ainsi été divulguées. LetMeSpy ferme ses portes à présent, ce qui fait que le monde sera de nouveau un peu plus respectueux de la vie privée, du moins pour un certain temps.