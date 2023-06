L’application de traçage LetMeSpy a été piratée

LetMeSpy, une application d’espionnage de téléphones, annonce avoir été piratée. Lors de l’attaque, les messages et les positions géographiques des victimes présumées ont été interceptés.

LetMeSpy, une appli de traçage, est utilisée par des milliers de personnes pour espionner les téléphones (Android) d’autres personnes et est commercialisée comme une application de contrôle parental ou pour les entreprises qui veulent garder un œil sur leurs employés. Une fois l’application LetMeSpy installée sur un téléphone, les messages, les historiques d’appels et les positions géographiques précises sont transmis, avec ou sans le consentement du propriétaire, à l’utilisateur qui gère l’application, ce qui lui permet de suivre le téléphone en temps réel.

L’application étant conçue pour être invisible sur le téléphone de la victime, le risque qu’elle soit aussi utilisée par des conjoints jaloux et des stalkers est grand. C’est la raison pour laquelle le Google Play Store ne propose plus ces applications depuis un certain temps.

La société derrière cette application a maintenant été piratée, annonce LetMeSpy. « L’attaque a permis aux criminels d’accéder aux adresses électroniques, aux numéros de téléphone et au contenu des messages enregistrés sur les comptes », selon un communiqué de l’entreprise.

Le piratage a été signalé pour la première fois par le blog polonais sur la sécurité Niebezpiecznik, qui rapporte que c’est le pirate qui a répondu lorsqu’il a tenté de contacter l’entreprise pour une confirmation. Le motif de ce piratage est flou, bien qu’une copie de la base de données piratée soit apparue en ligne depuis. Elle contiendrait des données à caractère personnel provenant d’au moins 13 000 appareils. LetMeSpy affirme même sur son site web (actuellement en panne) être utilisée pour suivre plus de 236 000 appareils et avoir collecté des dizaines de millions d’historiques d’appels, de messages et de positions géographiques.