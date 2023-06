Le Centre pour la Cybersécurité Belgique met en garde les entreprises contre les cyberattaques

Le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) conseille aux entreprises de prendre dans les plus brefs délais des mesures supplémentaires pour lutter contre le ransomware (rançongiciel). ‘La vérification en deux étapes représente un petit effort qui fait pourtant une énorme différence pour la cybersécurité’, y déclare-t-on.

Dans notre pays, une entreprise au moins est quotidiennement la victime d’une attaque au ransomware ou d’une extorsion suite au vol d’informations sensibles. Au premier trimestre de 2023, le Centre pour la Cybersécurité Belgique a déjà reçu des notifications de ce genre de la part de 27 organisations.

Un impact souvent très important

De l’enquête, il ressort que les cybercriminels ont souvent recours aux données de connexion (login). Ces données sont dérobées par le biais de messages de phishing (hameçonnage) ou au moyen de virus informatiques. Le Centre recommande par conséquent aux entreprises et aux organisations d’activer la double authentification (2FA) sur toutes les connexions externes. Pour ce faire, un collaborateur qui se connecte de l’extérieur de l’entreprise au réseau ou à la messagerie de celle-ci, doit s’enregistrer en deux étapes, par exemple avec un mot de passe et un code sur le smartphone.

‘Utilisez toujours une combinaison de ce que vous connaissez, comme un mot de passe, à quelque chose de personnel, comme la reconnaissance faciale, ou à quelque chose que vous possédez, comme un smartphone ou un numéro de téléphone’, tel est en substance le conseil prodigué. L’impact d’une cyber-attaque est souvent très important. ‘L’entreprise qui en est la victime, ne peut plus fonctionner normalement, perd des informations cruciales, pâtit d’une solide dégradation de son image et enregistre une sérieuse augmentation de ses coûts’, affirme le directeur général du Centre, Miguel De Bruycker. C’est ainsi que six mois après la cyber-attaque subie par la ville d’Anvers, les dommages n’ont encore et toujours pas pu être entièrement réparés.