Des vols retardés à la suite d’une cyberattaque contre la compagnie Japan Airlines

La compagnie aérienne Japan Airlines a annoncé jeudi que ses systèmes informatiques étaient rétablis après une cyberattaque qui a occasionné des retards de vols et l’a obligée à interrompre temporairement des ventes de billets, dernière attaque informatique en date ciblant le Japon.

“Nous avons identifié la cause et l’étendue du dysfonctionnement, et le système a été restauré”, a écrit JAL sur le réseau social X. “Le problème était dû à une importante attaque de données et n’a pas entraîné de fuites d’informations clients ou d’infections par des virus”, a ajouté la deuxième compagnie aérienne nippone.

Une porte-parole avait confirmé jeudi matin à l’AFP une “cyberattaque”. Il pourrait s’agir selon des médias japonais d’une attaque dite “DDoS” visant à submerger et à perturber un site web ou un serveur.

Les ventes de billets pour les vols nationaux et internationaux au départ jeudi, qui avaient été un temps suspendues, ont repris, a annoncé Japan Airlines. La cyberattaque n’a pas occasionné de perturbations à grande échelle, mais la compagnie avait signalé plus tôt que 24 vols intérieurs avaient subi des retards supérieurs à 30 minutes.

La chaîne de télévision publique NHK a évoqué des problèmes liés au système d’enregistrement des bagages de la compagnie ayant perturbé des vols dans plusieurs aéroports du pays. La valeur de l’action JAL a perdu jusqu’à 2,5% en matinée à la Bourse de Tokyo avant de se ressaisir: à la clôture elle était en recul limité de 0,24% dans un marché orienté à la hausse.