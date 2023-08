YouTube cherche un moyen de rémunérer les artistes pour la musique générée par l’IA

La plate-forme de streaming YouTube recherche un moyen de rémunérer équitablement les artistes musicaux, lorsque des parties de leur musique sont utilisées pour des morceaux générés par l’IA. Elle ignore encore exactement comment cela doit se faire, mais elle souhaite recueillir des idées auprès de personnes comme le producteur Björn Ulvaeus et le compositeur de musiques de film Max Richter.

Alors que la musique générée par l’IA s’impose, l’industrie musicale et les services de streaming réfléchissent à un avenir où la musique créée par l’homme côtoiera les mélodies générées par la machine. Les maisons de disques voient évidemment une menace existentielle dans l’intelligence artificielle et demandent de plus en plus aux services de streaming de ne pas rendre leur musique disponible pour la formation de l’IA.

Mais YouTube, qui fait partie de Google, a naturellement de l’intérêt dans les deux camps: sa société-mère est l’un des principaux acteurs mondiaux du développement de l’intelligence artificielle, et elle-même – notamment via son service de streaming musical YouTube Music – a besoin d’artistes musicaux pour ses revenus.

Juste milieu

Voilà pourquoi elle prépare une nouvelle technologie – peut-être une extension de son système Content ID existant -, qui devrait intégrer de la musique générée par l’IA à la plate-forme. L’IA a le potentiel ‘d’étendre l’expression créative unique de la musique’, selon YouTube. La future technologie que la plate-forme de streaming est en train de préparer, devrait offrir des possibilités de la monétiser, tout en protégeant les droits des artistes musicaux, sur les œuvres de qui l’IA musicale est formée. C’est pourquoi YouTube a créé un organe qu’elle a baptisé Music AI Incubator, où artistes, producteurs et auteurs-compositeurs collaboreront avec l’entreprise sur des idées en vue d’une répartition équitable des revenus de l’IA.

Des noms très connus

Le programme débute par une collaboration avec la maison de disques Universal Music Group, qui dépose dans la balance certains de ses noms les plus connus: le producteur Björn Ulvaeus (ancien membre d’Abba), le compositeur de musiques de films Max Richter, l’auteure-compositrice-interprète Rosanne Cash, le chanteur de One Republic Ryan Tedder et les héritiers de Frank Sinatra.

Le fait même qu’Universal soit le premier partenaire de l’initiative, prouve que cette approche d’engagement fonctionne. La maison de disques a été très critique à l’égard de la musique générée par l’IA dans un passé récent: lorsqu’une telle chanson intégrant les voix simulées de Drake et The Weeknd est devenue virale plus tôt cette année, l’entreprise, qui a Drake sous contrat, a pris des mesures pour la faire disparaître de Spotify et d’Apple Music.