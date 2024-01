WordPad disparaît de la toute nouvelle version de Windows 11

Quiconque installera bientôt Windows 11, ne recevra plus WordPad. Le petit éditeur de texte disparaît en effet de la dernière version de test du système d’exploitation.

On sait depuis l’été dernier que WordPad est en train de disparaître. Le traitement de texte est fourni d’origine avec Windows depuis 1995 déjà et se situe quelque part à mi-chemin entre un programme de base tel que Notepad et un traitement de texte à part entière tel que Word.

Mais maintenant, ce départ devient définitif. Dans la toute dernière version de Windows 11 du Canary Build Channel de Microsoft, où les versions sont publiées en bêta, WordPad n’est plus disponible dans la ‘build’ 26020. Ce sera bientôt également le cas dans la version officielle de Windows 11. L’application People (personnes de contact) et le Step Recorder (pour enregistrer certaines actions sur un PC) disparaissent également, mais ceux-ci n’avaient été introduits que récemment et étaient beaucoup moins populaires.

WordPad était gratuit, ne nécessitait pas de connexion internet et constituait parfois une alternative utile pour ouvrir de simples fichiers Word pour ceux qui ne disposaient pas d’Office. Mais il existe aujourd’hui diverses autres options gratuites, comme Office Online ou Google Docs, qui offrent plus de fonctionnalités que WordPad.