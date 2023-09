Microsoft tire un trait sur WordPad

WordPad ne sera plus inclus dans la prochaine mise à jour du système d’exploitation Windows. Le traitement de texte intégré à Windows faisait partie de ce dernier depuis 1995.

Dans la nouvelle liste de Microsoft des fonctionnalités obsolètes dans Windows, à savoir des éléments que Microsoft souhaite supprimer à terme de son système d’exploitation, on observe que l’éditeur de logiciels veut mettre fin à WordPad. Ce dernier ne recevra plus de mises à jour et sera complètement supprimé d’une prochaine mise à jour de Windows.

Pour les rich text documents, à savoir les documents avec mise en page et autres fonctionnalités en plus du texte brut comme les fichiers .doc et .rtf, Microsoft oriente résolument ses utilisateurs vers son traitement de texte Word. Pour le texte brut (généralement des fichiers avec extension .txt), Notepad restera dans Windows.

WordPad avait été ajouté au célèbre Windows 95 il y a 28 ans, mais les racines de cet élément de Windows remontent à la toute première version du système d’exploitation en 1985. Au cours de cette première décennie, le traitement de texte intégré s’appelait encore Microsoft Write.

WordPad disposait déjà de fonctionnalités plus avancées: il permettait aux utilisateurs de mettre en page et d’imprimer du texte, avec différentes polices de caractères et du texte en gras, italique, coloré et centré. Mais il lui manquait des fonctionnalités plus approfondies qui devenaient courantes dans Word, telles qu’un correcteur d’orthographe, un thésaurus, un contrôle de pagination, des notes de bas de page et des notes de fin.