Microsoft a recours à de fausses raisons pour attirer les utilisateurs vers Windows 11 

Si cela n’en tenait qu’à Microsoft, 2025 serait l’année de la grande migration de Windows 10 vers Windows 11. Même si ses arguments sont à prendre avec des pincettes.

Dans un article paru sur son blog à l’occasion du CES, l’executive vicepresident & consumer chief marketing officer de Microsoft, Yusuf Mehdi, déclare que 2025 sera l’année du rafraîchissement du PC Windows 11. Une déclaration étonnante en soi, car Windows 11 existe depuis un certain temps déjà, et tous ceux/toutes celles qui possèdent Windows 10, ont dû à plusieurs reprises renoncer à Windows 11 au cours de l’année écoulée pour éviter de l’installer par mégarde.

Mehdi cite également les chiffres d’IDC, selon lesquels quatre-vingts pour cent des entreprises renouvelleront leur parc de PC d’ici la fin de cette année. Et chez les consommateurs, 70 pour cent le feront au cours des deux prochaines années.

Il nous faut ici apporter la nuance, selon laquelle ce renouvellement n’a rien à voir avec les nouvelles fonctionnalités ou l’incroyable popularité de Windows 11. L’analyste IDC lui-même affirme que cela est dû au fait que le support de Windows 10 prendra fin en octobre. Les entreprises qui souhaitent assurer la sécurité de leurs PC Windows, doivent par conséquent effectuer une mise à niveau, et pour les appareils plus anciens, cela passe souvent par un renouvellement. Le fait que de nombreuses entreprises feront le pas cette année, sera dû à ce que Microsoft ne leur laisse guère le choix.

Parallèlement, le responsable marketing suggère que Windows 11 est plus utile pour l’IA: ‘Nous pensons que Windows 11 est disponible au moment où le monde en a le plus besoin. Il offre des capacités d’IA avancées et des avantages de sécurité modernes que les clients attendent en 2025 et au-delà. L’avant-garde de l’innovation en matière d’IA se produira sur Windows.’

Ces propos sont aussi très relatifs. Il est vrai que Copilot ne fonctionne que sur Windows 11 et pas sur Windows 10. Mais à part ça, la plupart des applications d’IA fonctionnent également sur Windows 10. Une grande partie d’entre elles, comme ChatGPT, tournent dans le cloud et fonctionnent via un navigateur commun sur presque tout ordinateur.

Le système d’exploitation est secondaire

En même temps, ce n’est pas la version de Windows qui détermine les capacités d’IA de votre PC, mais la carte graphique et (dans une moindre mesure) le CPU et la quantité de RAM. Un PC Windows 11 équipé d’une carte Nvidia de 2018 est moins adapté à l’IA qu’un PC Windows 10 doté des dernières cartes graphiques que Nvidia sort cette semaine. A notre connaissance, elles fonctionneront sur différents systèmes d’exploitation.

Enfin, il faut aussi dire que Microsoft aime exagérer les capacités de Copilot. Lorsqu’elle a présenté la toute dernière tablette Surface Pro 11 il y a presqu’un an, elle promettait que vous pourriez demander par exemple à Copilot de modifier des paramètres ou de poser des questions sur votre système. En testant cette tablette quelques mois plus tard, Data News a constaté que ces fonctionnalités refusaient tout service. Copilot s’est avéré n’être presque rien de plus qu’une pâle copie de ChatGPT.