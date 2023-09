Zoom introduit l’IA générative dans les réunions

La plate-forme de visioconférence Zoom lance un assistant IA destiné à aider les utilisateurs payants à réussir leurs réunions. Zoom AI Companion, comme l’IA générative s’appelle, aidera, entre autres, à préparer les réunions et à rechercher les documents pertinents lors d’une conversation.

Avec Zoom IQ, Zoom avait en 2022 déjà effectué une avancée dans l’IA générative. La fonction permettait, entre autres, de réaliser des enregistrements structurés de conversations. Progressivement, ces fonctionnalités ont été élargies, avec en mars de cette année une fonction permettant d’établir des ordres du jour de réunions, voire de commencer à rédiger des brouillons de courriels, lorsqu’il en était question dans la conversation. Aujourd’hui, l’entreprise à l’origine du système de visioconférence le plus célèbre au monde fait encore mieux sous le couvert d’une relance complète de cette offre d’IA: Zoom AI Companion. Les utilisateurs disposant d’un compte Zoom payant bénéficieront gratuitement des fonctionnalités améliorées d’IA générative.

Avant, pendant et après

Avant le début des réunions, cela signifie, entre autres, qu’AI Companion aidera à structurer les informations à l’avance. Sur la base de questions sur le statut des projets dans la fenêtre de chat, l’IA collectera les documents requis. Lors d’une réunion, l’assistant artificiellement intelligent pourra notamment faire des suggestions de réponses aux questions posées au cours de la conversation, selon Zoom. L’IA pourra également fournir des résumés de tout ce qui a été dit aux participants qui se connecteront ultérieurement, sous forme de dialogue via la fonction de chat. De cette façon, ils ne devront plus déranger les autres participants pour être informés.

Des procès-verbaux suivront automatiquement les réunions. Ils incluront un enregistrement de l’entretien et un rapport structuré avec des chapitres et des faits saillants. À partir du printemps 2024, Zoom souhaite également que son assistant IA fournisse des commentaires personnels sur les compétences de conversation et de présentation des participants. D’ici là, il devrait également être possible de planifier des réunions de suivi directement depuis le chat d’une réunion en cours.

Large éventail

Zoom Whiteboard (une plate-forme de présentation partagée) et Zoom Phone (un service VoIP affilié) recevront également des fonctions d’IA supplémentaires. Et les commerciaux utilisant la plate-forme disposeront du service Zoom Revenue Accelerator distinct dans lequel l’IA les aidera, entre autres, à effectuer une post-évaluation d’une conversation sur base du ressenti, de l’engagement et du rapport parole-écoute, entre autres.

La philosophie globale derrière toute cette gamme d’IA générative est que le participant à la réunion soit libéré d’autant de tâches répétitives et de distractions que possible, afin qu’il puisse se concentrer sur la conversation elle-même. ‘Nous allons au-delà du battage médiatique de l’IA générative en proposant des produits tangibles et en bouleversant le modèle de tarification de l’industrie’, déclare Smita Hashim, Chief Product Officer chez Zoom, dans un communiqué.

Désactivé par défaut

Zoom AI Companion sera désactivé par défaut: les gestionnaires de comptes exerceront un contrôle total sur l’utilisation ou non de l’IA générative pour leurs comptes, et tous les utilisateurs bénéficieront d’une transparence totale sur le moment où ces fonctionnalités d’IA seront utilisées ou activées.

Zoom déclare également que, suite à des inquiétudes concernant la ‘fuite’ de données via ses précédents outils d’IA, l’audio, la vidéo ou d’autres supports client ne sont pas utilisés pour former son IA. En ce qui concerne la technologie sous-jacente, Zoom affirme recourir à des modèles de langage étendus propriétaires, avec l’aide de Llama 2 de Meta, d’OpenAI et d’Anthropic. Toutes les fonctionnalités seront ajoutées progressivement au cours de l’automne et en 2024.