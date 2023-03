Zoom étoffe son assistant AI avec OpenAI

Zoom Video Communications annonce l’intégration d’OpenAI dans son assistant AI Zoom IQ. Cet assistant aura entre autres comme but d’aider les utilisateurs à résumer les clavardages et à rédiger du contenu pour les messages de chat et les courriels.

Zoom a annoncé cette nouvelle lors du salon Enterprise Connect organisé à Orlando, en plus d’autres informations destinées notamment à améliorer l’expérience de travail hybride.

Large Language Models

L’intelligence artificielle de Zoom intègre tant des modèles AI propres que des solutions de leaders du marché tels OpenAI, et de clients. ‘Nous sommes enthousiastes à propos des possibilités offertes par les nouveaux Large Language Models’, déclare Smita Hashim, chief product officer chez Zoom. ‘Notre approche AI offrira aux clients davantage de flexibilité et les aidera à collaborer plus étroitement avec leurs clients.’

Concrètement, Zoom a annoncé trois nouvelles fonctionnalités pour Zoom IQ. Il y a ainsi l’aide à l’écriture permettant aux utilisateurs de Zoom Team Chat de rédiger bientôt des messages sur base du contexte d’une conversation de chat (clavardage). A noter aussi la mise à disposition d’une autre aide à l’écriture pour la rédaction de courriels, où le contexte de conversations Zoom Meetings, Zoom Phone précédentes et d’échanges de mail sera intégré. Cette fonctionnalité ne sera dans un premier temps cependant présente que dans Zoom IQ for Sales.

Enfin, Zoom IQ pourra désormais réaliser des résumés de réunions et les partager, en ce compris les actions de suivi, directement via Team Chat, Zoom Calendar et Mail. Les personnes ayant manqué une réunion ne devront de la sorte plus visionner de longs enregistrements.