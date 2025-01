Encore une autre appellation pour Microsoft 365 

La suite bureautique s’appellera désormais Microsoft 365 Copilot sur différents appareils. Un changement d’appellation qui semble viser principalement à promouvoir les fonctionnalités d’IA.

Que vous le vouliez ou non, vous connaissez l’importance de Copilot pour Microsoft. Après une intégration poussée dans Windows 11, une adaptation du clavier Windows et l’évocation de ‘Copilot’ dans tous les discours et blogs possibles de Microsoft au cours de l’année et demie écoulée, voici que la suite bureautique de Microsoft est à présent aussi équipée d’une annexe Copilot.

Côté contenu, peu de changements au niveau de la suite qui regroupe, entre autres, Word, Excel et Powerpoint. Pour sa part, Copilot contient des fonctionnalités d’IA limitées dans sa version gratuite. Dans sa version payante, elles sont beaucoup plus complètes.

Windows Latest, qui a découvert le changement d’appellation, a également observé que le lien vers Office.com et microsoft365.com est devenu M365.cloud.microsoft. Cette modification avait été annoncée il y a quelque temps déjà.

Cela signifie que Microsoft s’en tient à sa tradition: dès que les gens adhèrent à une marque, l’entreprise en change. C’est ainsi que la marque ‘Surface’, aujourd’hui la dénomination des tablettes et des ordinateurs portables de l’entreprise, qualifiait précédemment de grandes tables équipées d’écrans tactiles.

Le MSN autrefois populaire s’est mué en Windows Live Messenger (pour ensuite fusionner avec Skype et disparaître en catimini), alors que le service de messagerie Hotmail est, lui, devenu ‘Live’. Ce ne sont là que deux exemples parmi bien d’autres.

Microsoft 365 Copilot débuta initialement sous l’appellation Microsoft Office. Suite au passage à une suite en ligne, le produit est devenu ‘Office 365’ en 2011. En 2022, l’entreprise décida de renommer ses outils bureautiques en Microsoft 365. En 2025, il s’agira donc de Microsoft 365 Copilot, ce qui signifie qu’être ‘brand manager’ chez Microsoft, c’est exercer un travail de longue haleine.