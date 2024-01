Le clavier Windows dispose de son propre bouton AI

Si vous achetez bientôt un nouveau PC, vous remarquerez que le clavier sera un peu différent. Désormais, vous y trouverez en effet également un bouton distinct ‘Copilot’. Microsoft le qualifie de ‘plus important changement en près de trois décennies’, mais ce n’est pas tout à fait exact.

Depuis cet automne, Windows 11 est équipé de ‘Copilot’, un assistant d’IA, basé sur la technologie d’OpenAI, intégré au système d’exploitation. Vous pouvez lui poser des questions, lui demander de modifier des paramètres, de générer des images ou de rédiger des courriels.

Maintenant, Microsoft annonce que cet ajout d’IA sera également physiquement visible. Les nouveaux claviers auront en effet bientôt un bouton AI à gauche des touches fléchées, en plus de la touche Windows familière. Il démarrera Copilot.

‘Nous considérons qu’il s’agit de l’étape transformative suivante dans notre parcours Windows, où Copilot sera le point d’entrée dans le monde de l’IA sur PC’, selon Microsoft. Dans les prochains jours, lors du salon technologique CES et tout au long du printemps, plusieurs fabricants présenteront leurs PC avec le nouveau bouton. La gamme Surface en incorporera un également.

‘Premier changement significatif en quasiment trente ans’

Microsoft affirme que la modification du clavier constituera ‘le premier changement significatif apporté au clavier du PC Windows en près de trois décennies’, faisant ainsi référence à l’introduction du bouton Windows.

C’est ici que Microsoft semble souffrir d’hallucinations AI. C’est ainsi que d’autres changements ont bel et bien été ajoutés au cours des trente dernières années. Vers 2019, Microsoft a ainsi introduit un bouton Office sur les claviers en vue de l’utiliser conjointement avec une autre touche pour lancer Word, PowerPoint ou Excel notamment.

Mais les claviers se sont évidemment améliorés sur plusieurs points au cours des trente dernières années. Presque tous disposent aujourd’hui de boutons multimédias (volume, démarrage/pause). Sur certains modèles, il y a aussi un bouton séparé pour rechercher, lancer la calculette ou verrouiller l’appareil.

Dans le même temps, le clavier a également beaucoup changé physiquement par rapport au milieu des années 90. Aujourd’hui, un clavier moyen est plus petit et plus ergonomique, et il offre beaucoup plus de variété: cela va du clavier très compact (comme le clavier amovible des PC Surface) au clavier mécanique lourd, parfois équipé d’un éclairage LED et de toutes sortes d’extras tels que des ports USB ou des boutons que vous pouvez programmer vous-même. Le bouton Copilot n’est donc pas si révolutionnaire que cela. Il s’agit cependant d’une option utile pour Microsoft en vue d’attirer davantage l’attention sur la nouvelle fonctionnalité, afin qu’elle puisse devenir plus populaire.