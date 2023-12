OpenAI postpose le lancement du GPT Store suite au récent chaos directorial

OpenAI, l’entreprise américaine à l’origine du chatbot ChatGPT, reporte le lancement de son GPT Store au début de l’année prochaine. En fait, la nouvelle boutique en ligne proposant des chatbots personnalisés par les utilisateurs aurait dû être prête d’ici la fin de cette année. Selon le pionnier de l’intelligence artificielle, ce retard est dû aux récents troubles entourant la destitution, puis le retour du directeur Sam Altman.

OpenAI avait annoncé début novembre lors d’une conférence pour les développeurs que les utilisateurs pourraient eux-mêmes créer des versions adaptées de ChatGPT et qu’il y aurait une boutique où ces chatbots modifiés seraient proposés. Cette décision avait pour but d’aider la start-up à prendre le dessus sur la concurrence sur le marché de plus en plus encombré de l’IA.

Or la boutique a pris du retard. ‘Alors que nous avions prévu de lancer notre magasin ce mois-ci, quelques éléments inattendus nous ont tenus occupés’, a déclaré OpenAI dans un courriel.

Altman a été licencié par le conseil d’administration d’OpenAI le mois dernier, avant d’être engagé par Microsoft quelques jours plus tard. Le départ d’Altman a toutefois suscité de nombreuses critiques à l’encontre du conseil d’administration d’OpenAI de la part du personnel et des investisseurs. Altman a ensuite effectué son retour dans l’entreprise avec un nouveau conseil d’administration et avec le soutien de Microsoft, un investisseur majeur dans OpenAI.