Microsoft supprime Twitter de sa plate-forme publicitaire

En raison des coûts énormes des API de Twitter, Microsoft a décidé de ne plus les proposer sur sa plate-forme publicitaire. D’autres acteurs encore prennent des mesures à cause des prix exorbitants.

Ces dernières semaines, Twitter a adapté sa politique en matière d’API. Via les API, des outils peuvent automatiquement poster ou lire des tweets, ce qui s’avère pratique pour les outils de médias sociaux, plates-formes publicitaires ou bots. Il en subsiste des versions gratuite et bon marché, mais la version pour quiconque souhaite tweeter ou automatiser en masse, a vu son prix grimper à… 42.000 dollars par mois.

Voilà en partie pourquoi Microsoft déclare à présent qu’à partir du 25 avril, elle ne proposera plus Twitter dans les Smart Campaigns multi-plateforme. Cela signifie que consulter votre propre compte, rédiger et envoyer des tweets, visionner l’engagement ou planifier des tweets ne sera plus possible. Les autres médias sociaux tels Facebook, Instagram et LinkedIn, eux, resteront disponibles via l’outil.

Microsoft n’est pas le seul acteur à prendre de telles mesures. Plusieurs chaînes de TV américaines, telles que NPR et CBC, ont entre-temps déjà annoncé en effet qu’elles tournaient le dos à Twitter.

Des prix 9x plus élevés d’accès à Twitter

L’outil de médias sociaux Echobox, qui est utilisé entre autres par l’éditeur de Data News, Roularta, informe également ses clients avoir pris des mesures, mais il a prévu une échappatoire pour contourner les coûts des API.

Dans un mail adressé aux utilisateurs, il signale que les API de Twitter ont été interrompues avant même d’avoir eu accès à une API payante, et qu’il a reçu dans les jours qui suivirent un tarif de Twitter pour un ‘enterprise tiers’. ‘Il était évident que ses prix n’étaient tout simplement pas réalistes’, affirme-t-on chez Echobox. ‘Si Echobox avait dû accepter cette situation, nous aurions dû augmenter nos prix d’accès à Twitter de 900 pour cent, uniquement pour atteindre le seuil de rentabilité.’

L’intégration avec Twitter a ainsi été au point mort pendant quelque temps, mais Echobox a personnellement trouvé une solution permettant de continuer à publier sur Twitter sans devoir supporter les coûts élevés des API.

Aucune source de visionnements de pages

En outre, la plate-forme apporte la nuance, selon laquelle l’importance de Twitter est limitée. Et de faire référence à un éditeur américain (non nommément cité) qui a réduit son activité Twitter, mais qui a enregistré à peine un recul du nombre de visionnements de pages.

Twitter est considérée comme un canal important, mais ce n’est pas le principal moteur de l’augmentation des visiteurs. Récemment, on a aussi appris de l’algorithme de Twitter que les tweets avec des liens vers des sites web (à l’exception de Twitter) sont aussi moins visibles que les tweets ordinaires.

Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, enrage à cause du choix de Microsoft. Il prétend que Microsoft a formé indûment ses outils avec des données de Twitter, qui sont pourtant publiques et dont le contenu n’a pas été rédigé par Twitter. Il en résulte que l’ex-homme le plus riche au monde menace d’intenter un procès. Reste à savoir s’il en arrivera là ou s’il s’agit d’un énième exemple de la part de Musk de se mettre en évidence.