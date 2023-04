Twitter interrompt son API gratuite, mais omet d’activer la version professionnelle

Deux mois après l’avoir annoncé, Twitter a interrompu son API gratuite. L’alternative payante n’est cependant pas encore tout à fait prête, ce qui fait qu’un certain nombre d’applis externes ne fonctionnent pour l’instant pas.

Il y a deux mois, Twitter annonçait de manière assez inattendue que l’API gratuite serait désactivée pour faire place à une version payante. Ces API veillent à ce que vous puissiez publier des tweets de manière automatisée, ce qui s’avère utile pour les bots, mais aussi pour les outils qui envoient des tweets à des moments précis. Après une certaine confusion, Twitter laissa entendre qu’une version gratuite subsisterait, mais avec 1.500 tweets par mois seulement, et que ce serait payant pour quiconque souhaitait tweeter plus souvent (de façon automatisée).

Ce jour est maintenant venu et marque la fin de l’API gratuite. Mais comme la nouvelle version gratuite et les API payantes sont différentes, de nombreuses applications ne fonctionnaient pas ces derniers jours. C’est ainsi qu’il pouvait arriver que vous ne puissiez plus accéder à des applis auxquelles vous vous connectiez normalement avec Twitter. En même temps, des applis telles Echobox et Flipboard rencontrent des problèmes techniques au niveau de la publication sur Twitter.

42.000 dollars par mois

Echobox, un outil pour publier des messages à des moments ad hoc, explique la situation sur un blog et n’est pas tendre sur la manière dont Twitter communique et fonctionne (ou pas). C’est ainsi qu’il existe actuellement deux options payantes: 50.000 tweets et 10.000 demandes de lecture (réception de tweets entrants dans une appli) pour cent dollars par mois. Quiconque souhaite en faire plus, paiera directement… 42.000 dollars par mois.

Dans un communiqué posté sur son blog, Echobox déclare qu’il s’agit là d’un ‘montant fabuleusement élevé’ pour pouvoir tweeter sans limite. L’outil attend encore une confirmation de Twitter, mais craint de devoir augmenter ses prix pour pouvoir s’acquitter de ce montant chaque mois.

Parallèlement, Echobox fait observer que c’est le chaos complet chez Twitter. C’est ainsi que l’API gratuite a été supprimée, mais l’entreprise n’a encore et toujours pas accès à l’API professionnelle, à propos de laquelle elle n’a été informée que la semaine dernière et pour laquelle elle a dû solliciter un accès au moyen d’un formulaire Google.

Absence de communication

Echobox ajoute qu’elle prépare une solution et évoque un ‘manque total de communication du côté de Twitter, tant avant qu’après l’accès à l’API pour des tas d’entreprises. Cela a rendu la situation encore plus complexe.’ L’entreprise se dit quasiment prête avec une solution technique permettant aux clients d’à nouveau poster des choses sur Twitter.

Tout ce branle-bas de combat illustre bien le chaos qui règne chez Twitter ces derniers mois. Après qu’Elon Musk a racheté l’entreprise et licencié trois quarts du personnel environ (certains collaborateurs sont aussi partis d’eux-mêmes), Twitter communique à peine encore, sauf par des tweets de Musk en personne.

C’est du reste aussi la règle pour les journalistes. Si ceux-ci envoient des mails au service presse de l’entreprise, ils ne reçoivent en retour qu’un ‘caca-emoji’ par défaut. Il nous faut cependant apporter ici la nuance, selon laquelle ce service ne donnait non plus guère de réponses utiles, même avant l’arrivée de Musk. La semaine passée, Musk était surtout occupé à remplacer le logo de Twitter par la photo d’un chien Shiba Inu, utilisée dans la crypto-monnaie satirique dogecoin. Entre-temps, le logo de Twitter est bel et bien réapparu, mais il n’y eut apparemment pas suffisamment de temps pour régler correctement l’accès à l’API et la communication en la matière.