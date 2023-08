X a ralenti l’accès aux sites défavorables à Musk

Le service de messagerie X a ralenti l’accès à certains sites d’info. Comme par hasard, il s’agissait surtout de sites qui émettaient des critiques à l’encontre du propriétaire de X, Elon Musk.

Les utilisateurs qui cliquaient sur un lien vers certains médias sociaux et sites d’info de l’ex-Twitter, devaient ensuite attendre quelque cinq secondes avant de voir apparaître la page d’accueil. Voilà ce que révèle une étude réalisée par le Washington Post.

Les sites web concernés étaient des concurrents de X, tels Facebook et Instagram. Des médias d’actualité tels le journal The New York Times et l’agence de presse Reuters ont eux aussi subi du retard. A en croire les sites d’infos technologiques comme Gizmodo et TechCrunch, les sites touchés ne sont pas par hasard ceux qui ont dans un passé récent publié des articles critiques à l’encontre du propriétaire de X, Elon Musk. ‘Tous ces sites web ont été dans le passé publiquement attaqués par Musk’, selon TechCrunch par exemple. Musk reprochait entre autres au New York Times d’être à la base d’une propagande dépourvue d’intérêt.

Or les entreprises aiment que leur site web soit rapidement accessible et y consacrent du reste beaucoup d’argent. Même en cas de légers retards, les visiteurs peuvent massivement décrocher. X n’a pas expliqué pourquoi les utilisateurs ont dû faire face à ces retards. Après la publication du message du Washington Post, le retard de certains sites web s’est, semble-t-il, réduit.