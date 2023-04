Twitter va restreindre les tweets automatisés, dont ceux sur la météo extrême

Le CEO de Twitter, Elon Musk, a annoncé que Twitter allait facturer les tweets automatisés. Le National Weather Service américain avertit qu’il sera ainsi plus malaisé pour les autorités d’atteindre de grands nombres de citoyens en cas d’imminence de conditions météorologiques extrêmes.

Twitter a récemment annoncé qu’elle limitera à cinquante au cours d’une période de 24 heures les tweets automatisés que des utilisateurs non-payants peuvent insérer sur la plate-forme. Quiconque souhaite en poster davantage, devra par compte verser 100 dollars par mois à partir du 29 avril.

Les changements qu’Elon Musk entend effectuer, auront entre autres comme conséquence que les autorités américaines ne pourront plus, comme avant, prévenir les citoyens à l’approche de conditions climatiques extrêmes.

Différence entre la vie et la mort

Selon un porte-parole du National Weather Service (NWS), les avertissements liés à des tornades, orages violents et inondations sont insérés automatiquement sur Twitter depuis 2014 déjà.

‘Ils sont de la sorte visionnés par de très nombreuses personnes’, ajoute le porte-parole de NWS. ‘Sans ce processus automatisé, il faudrait des minutes aux météorologues pour insérer manuellement les informations d’avertissement dans un tweet. Or pour chaque avertissement, chaque seconde qui passe, peut faire la différence entre la vie et la mort.’ Selon le NWS, Twitter lui aurait déclaré ne pas envisager d’exceptions.

Le site web d’informations Climate Home a également demandé à Twitter une confirmation de la nouvelle et n’a reçu en guise de réponse qu’un emoji d’étron au faciès souriant. Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, avait le mois dernier déjà utilisé ce même étron hilare comme réponse automatique à toutes les questions posées par la presse.

Chaque service météorologique concerné

L’année dernière, les Etats-Unis avaient été touchés par des tornades dans le sud et le sud-est du pays, mais aussi par des tempêtes hivernales dans le centre et l’est, et par des inondations au Missouri et au Kentucky. Les nouvelles conditions d’utilisation de Twitter s’appliqueront au monde entier et impacteront chaque service météorologique utilisant des tweets automatisés.

Khan Rahaman est professeur adjoint à la Saint Mary’s University au Canada et a notamment étudié la façon dont les médias sociaux sont utilisés lors de cyclones au Bangladesh. Il prétend que ‘poser des limites à l’utilisation de tweets impactera à coup sûr les avertissements précoces’.

D’autres scientifiques encore soulignent l’importance des médias sociaux, tout spécialement Twitter, pour la diffusion d’avertissements en cas de catastrophes climatiques et le sauvetage de vies. Un rapport du panel climatique des Nations Unies (IPCC) signale entre autres que les ‘avertissements en temps voulu’ lancés par les médias sociaux, la radio et les SMS ‘sont d’une importance cruciale en vue de réagir et de limiter les effets d’états d’urgence tels que les inondations et la sécheresse’.