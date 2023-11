PlayStation renonce à l’intégration X/Twitter

A partir de la semaine prochaine, les consoles PlayStation ne pourront plus publier sur X (ex-Twitter). Auparavant, la Xbox, la console de Microsoft, avait également interrompu les liens vers la plate-forme.

Le but du bouton ‘share’ sur les consoles PlayStation 4 et 5 est de vous fournir un moyen rapide de partager des captures d’écran et des extraits de votre expérience de jeu avec des amis. Cela ne sera donc plus possible via Twitter/X. Sony elle-même annonce que l’intégration sera interrompue à partir de la semaine prochaine, le 13 novembre 2023. Vous ne pourrez plus non plus surfer sur X via les consoles.

Sony ne précise pas pourquoi elle supprime cette intégration, mais il est probable que cela soit lié à l’augmentation du prix de l’API X. Depuis qu’Elon Musk a repris le média social l’année dernière, il a procédé à de nombreux ajustements, notamment en augmentant les prix pour les tiers souhaitant utiliser l’API de Twitter, par exemple pour permettre aux joueurs sur console de publier leurs captures d’écran.

Sony n’est cependant pas la première à annuler son intégration. Microsoft avait auparavant déjà fait pareil pour ses consoles Xbox, alors qu’un jeu de rôles comme World of Warcraft n’a plus d’intégration X.