Les appels vidéo bientôt possibles aussi dans Twitter (X)

X, l’application de messagerie anciennement connue sous le nom de Twitter, prévoit d’ajouter les appels vidéo en tant que fonctionnalité à l’avenir, selon la nouvelle CEO, Linda Yaccarino. C’est une première étape dans la stratégie bien connue du propriétaire Elon Musk en vue de transformer X en une application à tout faire.

Il y avait déjà des indications, selon lesquelles la société de médias sociaux préparait une fonction d’appels vidéo et ce, suite à une fuite accidentelle d’un employé de l’entreprise qui a partagé des captures d’écran d’une configuration de test interne. On y observait une conversation de chat avec une icône de téléphone sur la droite. Mais en fin de semaine dernière, la CEO Linda Yaccarino a officiellement annoncé la nouvelle fonction lors d’un entretien avec la chaîne d’information américaine CNBC.

Plan par étapes

On ne sait pas encore quand cette fonction d’appels (vidéo) sera disponible. Mais il existe déjà des premières indications de fonctions spéciales. Par exemple, il ne sera pas nécessaire que les utilisateurs s’échangent leurs numéros de téléphone. Et l’employé qui a partagé les captures d’écran plus tôt ce mois-ci, a révélé que les utilisateurs peuvent déterminer qui peut les appeler via X et qui ne le peut pas. La prochaine étape, comme indiqué dans la même conversation, sera la possibilité d’effectuer des paiements via l’application.

Une appli à tout faire

S’adressant à CNBC, Yaccarino, qui a rejoint les rangs de l’entreprise en juin, a aussi résolument déclaré que la nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans la stratégie plus large de transformer l’ex-Twitter en une appli pour à peu près tout ce dont un utilisateur a besoin. ‘J’ai rejoint l’entreprise pour travailler avec Elon afin de transformer Twitter en X, l’application universelle. Le changement de marque signifiait une libération de Twitter. Il nous a permis d’évoluer au-delà d’un état d’esprit hérité. X va changer la façon dont nous nous réunissons, dont nous nous divertissons et dont nous faisons des affaires, le tout sur une seule et même plate-forme.

A la question de savoir si quelque chose était également prévu concernant la prolifération de la désinformation et des discours de haine sur la plate-forme depuis son rachat par Musk, qui provoqua un exode d’annonceurs inquiets, Yaccarino a déclaré que l’équipe ‘Trust and Safety’, qui chasse les contenus préoccupants, agit de manière ‘plus saine’ que lorsque Twitter était encore une société cotée en Bourse. Mais ‘vous ne serez peut-être pas d’accord’ avec tous les messages qui y sont postés, a-t-elle ajouté.