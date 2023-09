Apple lance macOS 14 Sonoma: une amélioration sur de nombreux aspects, y compris pour les joueurs

Ce mois-ci, les propriétaires de Mac ont dû attendre leur mise à jour un peu plus longtemps que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad, mais mardi soir, le le tour était joué. Apple a lancé macOS 14 Sonoma, qui est très similaire à iOS, mais complété par quelques mises à jour Mac indispensables: de l’appli Netflix tant attendue jusqu’à un bureau fonctionnel.

Sonoma, la 14ème incarnation de macOS, doit son nom à une petite ville de l’état d’origine d’Apple, la Californie. Comme toujours, une nouvelle couche de peinture y prime. C’est ainsi que toute une série de jolis écrans de veille (car mouvants) ont été ajoutés. Heureusement, on y trouve quelques fonctionnalités vraiment utiles. Y compris la possibilité de rendre enfin votre bureau fonctionnel, sans avoir à conserver un mélange de fichiers ou de dossiers séparés. Ou encore plus utile: l’opportunité d’affiner davantage vos notes dans Pages.

Mais avant de commencer, sachez qu’iOS, iPadOS et macOS sont de plus en plus liés. Désormais, vous pourrez également créer des profils dans Safari pour le Mac, afin de surfer, parcourir des PDF dans Notes (sans les ouvrir au préalable), recevoir des avertissements lors de la réception de photos/vidéos au contenu sensible, sans oublier des modes d’isolement ou de verrouillage vers le Mac. Tout comme sur iOS et iPadOS.

Un bureau plus intelligent

Fini le bureau ennuyeux qu’il fallait agrémenter par un joli arrière-plan. Dans Sonoma, il vous sera possible de donner aux widgets d’Apple une place permanente sur votre bureau. Il pourra s’agir de votre agenda, de rappels que vous ne pouvez absolument pas oublier, mais tout aussi bien de l’interrupteur d’éclairage de votre application Home et bien plus encore. Lorsque vous ouvrirez une autre fenêtre, par exemple un onglet Safari, les widgets deviendront automatiquement plus transparents. De cette façon, vous resterez concentré sur l’essentiel.

De plus, vous pourrez désormais également voir les widgets de votre iPhone sur votre Mac, si cela vous plait. Vous n’aurez même pas besoin d’installer les applications connexes sur votre Mac.

Les widgets d’Apple sur le bureau de macOS Sonoma. © Apple

Le présentateur d’abord

La nouvelle fonctionnalité Presentator Overlay vous maintient clairement au premier plan en tant que présentateur lorsque vous partagez votre écran. Cela fonctionne aussi bien lors d’un appel FaceTime que lors d’une réunion Zoom. Si vous optez pour un ‘large overlay’, vous resterez entièrement visible lors de votre présentation. Que vous vous déplaciez ou que vous agitiez beaucoup les bras, la présentation demeurera en arrière-plan. Si vous choisissez ‘small overlay’, vous apparaîtrez en petit format. Vous pouvez choisir où vous apparaissez à l’écran. Idéal pour les personnes qui souhaitent amener élever le niveau de leur présentation en étant elles-mêmes davantage présentes. Et surtout, bien moins ennuyeux que de se voir dans un petit carré.

Voici à quoi ressemble un ‘large overlay’. © Apple

Nouvelles applis (web)

Peut-être la mise à jour la plus banale, et pour beaucoup, la plus importante de l’histoire récente de macOS: plus besoin de chercher dans l’App Store les Netflix, Disney+, Facebook, X ou une infinité d’autres applis qui n’y sont pas! Désormais, vous pourrez simplement cliquer sur ‘Ajouter à Dock…’ via le menu Fichier, après quoi votre Mac créera automatiquement une appli. Dans le cas de Netflix, une pseudo-appli apparaîtra dans votre Dock avec une barre de boutons simplifiée. Cela vous donnera la sensation d’être dans une véritable application et non plus sur une page web Safari. Un raccourci amélioré, en quelque sorte, mais dont de nombreux utilisateurs seront satisfaits.

© Apple

‘Apple, it’s in the game’

En plus du support de nombreux jeux supplémentaires (tels que World of Warcraft: Dragonflight, Resident Evil Village: Winters’ Expansion et Disney Dreamlight Valley), Apple introduit avec Sonoma un mode de jeu spécial dans ses ordinateurs. Une fois activés, les jeux recevront automatiquement la priorité la plus élevée par votre processeur et votre GPU, permettant aux tâches en arrière-plan de consommer moins de puissance de traitement de votre système. Apple mise donc clairement sur la vitesse et des graphismes plus fluides dans lesd jeux. Les accessoires tels que les AirPods ou les manettes devraient également accuser moins de retard grâce au nouveau mode de jeu.