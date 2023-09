10 raisons de mettre à jour vers iOS et iPadOS17 maintenant

Lorsque le nouvel iPhone 15 a été annoncé la semaine dernière, ce fut singulièrement le calme plat en ce qui concerne les mises à jour des systèmes d’exploitation mobiles d’Apple. Vous pourrez cependant les installer à partir de ce lundi. Nous avons déjà examiné à votre intention quelles nouvelles fonctionnalités d’iOS et d’iPadOS 17 en valent la peine.

Les nouveaux iOS et iPadOS ne sont actuellement pas encore disponibles, mais comme d’habitude, on s’attend à ce qu’Apple dévoile les logiciels au grand public ce soir vers 19 heures. Auparavant, iOS était le nom générique du logiciel sur tous les appareils mobiles d’Apple, mais en 2019, l’iPad eut droit à son propre système d’exploitation: iPad OS. En pratique, iOS et iPadOS sont en grande partie identiques, même si certaines fonctions diffèrent selon qu’elles sont utilisées sur un smartphone ou une tablette. Ci-dessous, nous vous guiderons à travers les nouvelles fonctionnalités d’iOS et d’iPadOS 17.

‘Contrôlez’

Cette nouvelle fonctionnalité de l’iPhone est idéale pour les parents inquiets ou pour vous qui devez, plus tard dans la soirée, rentrer chez vous à pied dans une ville animée. Elle permet à vos amis, votre partenaire, vos parents ou simplement au contact que vous désignez de savoir quand vous arrivez à un endroit précis. Elle est ainsi similaire à la fonction ‘me prévenir’ de l’appli Find Me, à cette exception près que la nouvelle fonctionnalité vous demande si vous allez bien au cas où vous n’arrivez pas. Si vous n’indiquez pas que tout va bien, la personne de contact désignée recevra un ensemble d’informations cruciales comme votre localisation, l’état de votre connexion mobile ou encore la capacité restante de votre batterie.

© Apple

FaceTime

Trouvez-vous également la messagerie vocale ‘classique’ ennuyeuse et l’utilisez-vous encore? Si quelqu’un ne peut pas répondre à votre appel (FaceTime), vous pourrez désormais simplement laisser un message vidéo ou audio. Toutes les fonctions de votre appareil photo étant disponibles, vous aurez l’air particulièrement avenant en mode portrait ou en éclairage studio. Le destinataire pourra ensuite écouter votre message, même sur son Apple Watch.

De plus, FaceTime est désormais également disponible sur votre Apple TV (via l’appareil photo de votre iPhone, iPad ou Mac, bien sûr). Idéal pour ceux qui doivent assister à une réunion à distance.

Mode de veille

Désormais, votre iPhone offrira une valeur ajoutée à votre bureau. Le nouveau mode de veille, issu de l’Apple Watch, garantit que vous pourrez placer votre iPhone sur le côté pendant que vous le rechargez, et donc l’utiliser comme agenda numérique, horloge, radio et bien plus encore.

© Apple

NameDrop

Vous venez de terminer une réunion ou vous vous êtes rencontrés lors d’une conférence? Échangez vos coordonnées facilement et rapidement en maintenant simplement vos iPhone à proximité l’un de l’autre. Via NameDrop, vous pourrez désormais échanger sans effort des numéros de téléphone, des adresses e-mail ou simplement des ‘posters de contacts’ complets.

Tout comme NameDrop, AirDrop sera désormais également possible en maintenant les appareils l’un contre l’autre. Une photo de vacances prise pour une autre famille rencontrée? Transférez-la directement, sans avoir à échanger au préalable des numéros ou des adresses e-mail.

Agenda

Dans la nouvelle application Agenda, vous pourrez noter toutes vos petites et grandes idées sur votre iPhone ou iPad. Mais c’est déjà possible dans Notes, non? Assurément, mais la nouvelle appli devrait permettre de compléter plus facilement les notes que vous prenez avec, par exemple, des photos ou des enregistrements audio. De plus, l’application pourra également être verrouillée sur le monde extérieur et sur Apple, du moins c’est ce qu’on nous dit. Vos idées resteront aussi verrouillées lors de la synchronisation iCloud.

© Apple

Pour ceux qui ne trouveraient pas l’appli immédiatement: pas de panique. Apple a annoncé que l’Agenda ne sortirait que plus tard cette année. Alors juste un peu de patience pour ceux qui pensaient déjà pouvoir passer leur carnet papier à la déchiqueteuse.

Safari

Il est enfin temps de rattraper pendant le week-end le retard hebdomadaire des articles de Datanews, mais où se situe-t-il parmi tous ces favoris professionnels? Vous pourrez désormais scinder Safari en différents profils, afin de conserver des profils professionnel et privé sur le même appareil. L’historique, les extensions ou les favoris seront conservés par profil, et vous pourrez facilement basculer entre les profils.

En outre, une nouvelle fonctionnalité marquante est prévue aussi pour les fenêtres privées. Vous pourrez désormais la sécuriser avec votre Face ID.

Vérifications

‘Contrôlez le code de vérification dans votre boîte aux lettres.’ Il n’y a rien de plus frustrant que d’attendre un mail qui ne semble jamais arriver, avec un code pour confirmer votre profil. Lorsque vous recevrez le code par SMS, il sera saisi automatiquement par votre iPhone. Désormais, tel sera également le cas avec Mail. Hourra! Vous n’aurez ainsi plus besoin de quitter Safari et pourrez continuer à surfer immédiatement.

Protection

Avez-vous aussi un ami ayant un piètre sens de l’humour et n’arrêtant pas d’envoyer des mèmes choquants? Désormais, votre iPhone ou iPad pourra indiquer à l’avance, une fois la fonction activée, si ses photos et vidéos contiennent du contenu explicite. Ce n’est du reste pas seulement le cas avec Messages, mais aussi avec ‘AirDrop, le sélecteur de photos, les messages FaceTime, les posters de contacts dans l’appli Téléphone et des applis tierces’. Cela signifie-t-il qu’Apple verra toutes les photos ou vidéos que vous recevrez? Cela y ressemble en tout cas.

© Apple

En plus de la fonctionnalité précédente qui pourra légèrement violer votre vie privée, il est également temps de vous présenter une sérieuse mesure de sécurité: le mode isolement. Lorsque vous activerez ce mode, votre appareil se verrouillera pour vous protéger contre des cyberattaques sophistiquées.

Mots de passe

iOS et iPadOS introduisent les mots de passe partagés. Cela signifie que vous partagerez certains mots de passe qu’Apple stockera automatiquement et utilisera pour vous connecter avec certains contacts que vous choisirez vous-même. La seule condition est bien entendu que ces contacts disposent également d’un compte Apple. Idéal pour donner à l’étudiant jobiste ou au stagiaire au bureau un accès temporaire aux sites web cruciaux du secteur. Dans notre cas: partager l’abonnement au Vif de la rédaction.

Stage-manager

Une fonctionnalité que les utilisateurs du Mac de l’année dernière connaissent déjà et qui n’aboutira que sur iPadOS. Stage-manager garantit que lorsque vous ouvrirez différentes fenêtres ou applis, vous pourrez facilement les tenir à l’œil et les organiser sur ce qui deviendra temporairement votre bureau. De cette façon, vous pourrez créer votre espace de travail idéal sur votre iPad.

© Apple