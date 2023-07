Les utilisateurs de Threads passent déjà moins de temps dans l’appli

Après un démarrage spectaculaire, les utilisateurs semblent à présent déjà freiner leur enthousiasme pour Threads, l’appli ‘tueuse’ de Twitter de Meta. Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens a en effet diminué de moitié en l’espace d’une semaine.

Cent millions de nouveaux utilisateurs au cours de la première semaine de son existence: lorsque début juillet, Meta lança Threads, une plate-forme de microblogging avec laquelle la société-mère de Facebook entendait mettre la pression sur Twitter, elle établit aussitôt un record absolu. Mais l’enthousiasme des utilisateurs s’est tout aussi rapidement estompé, selon plusieurs firmes d’analyse. SimilarWeb a en effet vu le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de Threads se réduire de 49 millions le 7 juillet à 23,6 millions le 14. D’après SimilarWeb, cela représente en perspective 22 pour cent du nombre d’utilisateurs quotidiens du concurrent Twitter. Aux Etats-Unis, le marché sur lequel Threads a réalisé sa percée la plus nette, l’engagement en durée de la part des utilisateurs a régressé durant la même période de 21 minutes par jour à tout juste un peu plus de 6 minutes.

‘Twitter sans Musk’

SimilarWeb ne mesure l’utilisation des applis que sur les appareils Android, mais ses observations sont conformes à celles d’une autre agence d’études de marché, à savoir Sensor Tower, qui a enregistré elle aussi une chute à deux chiffres du nombre d’utilisateurs actifs journaliers sur les deux grandes plates-formes de smartphones, ainsi qu’une diminution de moitié du nombre de minutes par jour passées par les utilisateurs individuels sur Threads.

‘Ces données précoces indiquent que malgré l’important enthousiasme provoqué par Threads lors de son lancement, il faudra à l’appli consentir encore pas mal d’efforts pour trouver sa place dans la routine des réseaux sociaux de la plupart des utilisateurs’, a déclaré Anthony Bartolacci, managing director de Sensor Tower, à la chaîne d’affaires américaine CNBC. ‘Le soutien de Meta et l’intégration à Instagram donneront à Threads probablement plus d’opportunités que les autres services, mais l’appli aura néanmoins besoin d’une proposition de valeur plus attrayante que simplement ‘Twitter, mais sans Elon Musk.”

Précéder la critique

Cependant, il semble que le directeur d’Instagram, Adam Mosseri, sous l’écosystème d’applis duquel Threads a été lancée, ait pressenti cette situation. Vendredi dernier déjà, soit un week-end avant la sortie des chiffres des agences d’études de marché indépendantes, il suggéra dans un communiqué posté sur Thread que l’entreprise ne se préoccupait actuellement guère de statistiques.

‘Nous ne nous focalisons à présent pas sur l’implication des utilisateurs, qui a été sensationnelle, mais bien sur le passage du premier pic et du premier creux qui s’ensuit avec chaque nouveau produit, ainsi que sur le développement de nouvelles fonctionnalités, l’ajustement des performances et l’amélioration au classement.’