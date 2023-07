Threads s’avère être le champion de la collecte des données personnelles

Les choses vont bon train pour le nouveau média social Threads de Meta, qui a attiré en l’espace d’une semaine plus de 100 millions d’utilisateurs. Mais il faut se garder d’un trop grand enthousiasme: lorsque le magazine Wired a comparé la politique de confidentialité de cinq sites de microblogging, le nouveau venu occupait la dernière place.

Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a suggéré à Mark Zuckerberg qu’il conviendrait peut-être de mettre leurs pics côte à côte et de les mesurer. Voilà ce qu’il a indiqué littéralement dimanche soir sur Twitter, après que la rivalité entre lui-même et le directeur de Meta en était arrivée à son paroxysme suite à la nouvelle, selon laquelle le nouveau média social Threads de Meta avait en l’espace de cinq jours ouvrables passé le cap des 100 millions d’utilisateurs. Alors même que le nombre des visiteurs de Twitter, comme l’a déterminé le CEO Matthew Prince de l’entreprise de services réseautiques américaine Cloudflare, est en baisse depuis le début de cette année au moins.

I propose a literal dick measuring contest 📏 — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2023

Twitter a ouvert le bal, mais dans le segment des services de microblogging, il y a à présent pas mal de concurrence: alors qu’il y a quelques années encore, ils n’avaient d’autre choix que Twitter, les utilisateurs peuvent aujourd’hui opter pour Bluesky, Mastodon, Spill, Hive Social et donc à présent aussi pour Threads que Meta a lancé sous sa marque Instagram.

Ces Twitter-likes font tous plus ou moins la même chose, puisque les utilisateurs peuvent y partager de brèves réflexions avec une limite gravée dans le marbre du nombre de caractères à leur disposition. Comme tout un chacun qui voit le message, peut y réagir, cela met en branle un talk-show à l’échelle mondiale. Mais dans la façon dont les données de leurs utilisateurs sont traitées, il y a des différences substantielles, comme l’a découvert le magazine technologique américain Wired.

Pire score pour la confidentialité

Dans le cadre de cette comparaison, le nouveau venu termine bon dernier. Threads collecte un vaste assortiment de données personnelles: historique d’achats de l’utilisateur, adresse physique, historique de navigation, renseignements sur sa santé, données financières et ce qui est mentionné comme ‘informations sensibles’ sur le descriptif de l’appli dans l’Apple App Store, à savoir la race, la préférence sexuelle et les données biométriques. Bluesky et Mastodon, qui ont fait de la confidentialité de leurs utilisateurs une priorité, obtiennent ici le meilleur score avec respectivement quasi aucune et absolument aucune donnée collectée.

Pire que Twitter

Spill et Hive Social collectent pour leur part un peu plus de points de données, sans atteindre les nombres de Threads et de Twitter. Car le pionnier dans le segment du microblogging collecte lui aussi un riche amalgame de données d’utilisateurs. La seule – mais cruciale – différence, c’est qu’on n’y trouve pas de ‘données sensibles’. Wired signale que les écluses au niveau de la collecte de données via les applis mobiles sont par définition plus ouvertes sur l’iPhone que sur Android, ce qui fait que les utilisateurs y disposent de davantage de possibilités pour spécifier précisément ce qui peut être partagé. Consultez ici la comparaison complète de Wired.