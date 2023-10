Les ados reçoivent jusqu’à 4.500 notifications par jour sur leur smartphone

Ce n’était déjà plus un secret pour personne que les adolescents reçoivent un flux constant de nouveaux messages et notifications. Mais une étude récente effectuée par un régulateur américain de médias et un hôpital pour enfants, qui a suivi pendant une semaine l’utilisation des smartphones et des médias par 200 jeunes de onze à dix-sept ans, a abouti à des résultats surprenants.

Les plus jeunes membres de la génération Z et les premiers de la génération Alpha, née au début des années 2010, sont souvent appelés les ‘générations écran’. Mais Common Sense Media, un régulateur américain qui surveille l’impact des médias sur la vie familiale, a voulu savoir exactement à quel point le lien entre l’ado et l’écran est fort. En collaboration avec le CS Mott Children’s Hospital de l’Université du Michigan et grâce au financement de fondations créées par les familles milliardaires Bezos, Carnegie et Hearst, le régulateur a réalisé une enquête dans laquelle deux cents utilisateurs d’Android âgés de 11 à 17 ans ont été contrôlés pour mesurer leur utilisation du smartphone .

TikTok est top

Il en est ressorti qu’ils utilisent leur smartphone en moyenne 51 fois par jour. Au cours d’une même journée, ils reçoivent en moyenne 237 notifications à l’écran, avec des pics dépassant les 4.500. Ces messages proviennent généralement de pairs, notamment via les applications de messagerie Snapchat et Discord. En ce qui concerne les réseaux sociaux, TikTok est de loin le plus populaire: en moyenne, les ados ont passé près de deux heures sur ce média au cours de la semaine durant laquelle les données d’utilisation de leur smartphone ont été examinées.

Lors des conversations avec les chercheurs, ils ont fait l’éloge de TikTok, car c’est une source simple de divertissement rapide, mais – assez étrangement -, aussi de l’algorithme du réseau social: selon les jeunes, et contrairement à celui de concurrents comme YouTube et Instagram, cet algorithme accède pratiquement toujours à de nouveaux contenus pertinents. Par contre, ils détestent Facebook: moins d’un cinquième des ados ont en effet effectué des recherches sur cet ‘ancien’ réseau social au cours de la semaine.

Pas toujours ‘scotchés’

Les discussions en groupes focalisés montrent que le cliché de l’adolescent scotché à son écran n’est pas tout à fait vrai. Beaucoup utilisent leur smartphone pour obtenir un bruit de fond avec de la musique ou des vidéos pendant qu’ils font leurs devoirs, par exemple. Pourtant, deux tiers des jeunes eux-mêmes indiquent qu’il est parfois difficile de désactiver le flux constant de nouvelles notifications, car chaque ping génère de nouvelles attentes. Les conversations montrent qu’ils manquent ainsi, entre autres, d’heures cruciales de sommeil, parce qu’ils éteignent l’appareil beaucoup trop tard.