Quasiment 400 millions d’euros déjà investis dans la ‘Weather Risk Intelligence’

Depuis 2019, 394 millions d’euros ont déjà été investis dans des entreprises de ‘Weather Risk Intelligence’, révèle le cabinet d’études de marché CBInsights dans sa toute dernière lettre de nouvelles. L’incertitude climatique rend assez nerveuses les entreprises actives dans le secteur logistique et dans l’agriculture notamment, alors que de jeunes pousses actives dans cette nouvelle discipline tentent de les rassurer quelque peu.

L’année dernière, la planète a été touchée par 42 catastrophes météorologiques locales représentant un coût économique total de quelque 330 milliards d’euros, comme il ressort des chiffres du secteur des assurances. La volatilité du temps aujourd’hui, induite par le changement climatique, représente un sérieux facteur de risque dans de nombreux secteurs, tels que l’agriculture, la logistique, les assurances, le secteur aérien et la construction. Ne s’intéresser qu’à la météo ne suffit évidemment pas pour effectuer des évaluations correctes.

Voilà pourquoi ces dernières années, on a vu apparaître plusieurs entreprises qui fournissent aux entreprises des modèles météorologiques très ciblés et d’autres données liées au temps, afin de les aider au moyen d’une analyse sophistiquée des données, et de l’intelligence artificielle, afin que leur continuité et leurs actifs ne soient pas menacés par des conditions météo extrêmes. Depuis 2019, 394 millions d’euros ont déjà été injectés dans ces entreprises de ‘weather risk intelligence’, selon le cabinet d’études de marché CB Insights dans sa lettre de nouvelles.

Propres satellites

Rien que cette année, 115 millions d’euros ont déjà été investis dans quelques-unes de ces entreprises. La majeure partie de ce montant, 80 millions d’euros, était destiné à une phase de capitalisation de série E (de l’argent qui est typiquement utilisé pour des extensions, des rachats ou des préparatifs à une entrée à la Bourse) pour Tomorrow.io. Cette entreprise établie à Boston et fondée en 2016 dispose entre-temps déjà de deux satellites météo propres tournant en orbite autour de la Terre, et combine les modèles météorologiques qu’elle distille des données fournies par ses satellites, avec une IA générative pour fournir des analyses météo hyperlocales très ciblées. Les clients de l’entreprise sont notamment le constructeur automobile Ford, la compagnie aérienne Delta Airlines et la chaîne de sports Fox Sports. A terme, Tomorrow.io, la première entreprise sur Terre à faire tourner des satellites météorologiques privés, devrait mettre en place un réseau global de vingt satellites au-dessus de nos têtes.

‘Climate-proofing’

D’autres entreprises de ‘weather risk intelligence’ dans lesquelles de l’argent a été injecté cette année déjà, ont pour nom Climate.ai (San Francisco), Reask (Sydney), Truweather Solutions (Reston, Virginie), Salient Predictions (Cambridge, Massachusetts) et PlanetIQ (Golden, Colorado). Une constante dans leur offre, c’est qu’elles veulent rendre l’activité de leurs clients ‘climate-proof’ (résistante au climat). Avec des revendications (pour la plupart non fondées jusqu’à présent) de prévisions météo précises jusqu’à 52 semaines à l’avance, grâce à la valeur d’une analyse approfondie des données et de l’IA.