Les centres de données belges veulent être climatiquement neutres d’ici sept ans

Une grande partie des centres de données belges veulent être climatiquement neutres à l’horizon 2030. Ils adhèrent ainsi au Climate Neutral Data Centre Pact.

Il s’agit de la Belgian Digital Infrastructure Association (BDIA) créée l’année dernière, qui adhère à présent au pacte, dont l’objectif est de réduire les émissions de CO2 des centres de données. Cela signifie notamment l’utilisation de courant vert, le traitement durable de l’eau, le focus sur le recyclage et la réutilisation de la chaleur résiduelle.

La BDIA a été fondée en juillet de l’année dernière et compte parmi ses membres Datacenter United, Edgeconnex, KevlinX, ABB, Arcadiz et Schneider Electric. Le Climate Neutral Data Centre Pact regroupe au niveau international pas mal de grands noms tels SAP, NTT, LCL, Google, AWS, Atos, Microsoft et les associations de centres de données allemande et néerlandaise.

‘Le CNDCP Auditing Framework est conforme aux initiatives européennes et offre les moyens d’évaluer et de vérifier le respect des objectifs fixés. Les opérateurs des centres de données doivent s’en tenir à ces objectifs, afin d’être climatiquement neutres en 2030’, déclare Friso Haringsma, président de la BDIA.