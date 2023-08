Les géants technologiques chinois achètent des milliards de puces Nvidia tant que c’est encore possible

Les géants internet chinois auraient commandé pour quelque 5 milliards de dollars de puces en vue de développer leur propre IA.

Ces derniers mois, les géants technologiques chinois auraient acheté des milliards de puces Nvidia à haute valeur technologique, selon le journal Financial Times, qui évoque des commandes d’un montant de 5 milliards de dollars environ. Tencent et Alibaba notamment auraient acquis pour plus d’un milliard de dollars de processeurs A800, soit quelque 100.000 pièces. De plus, ces firmes auraient également commandé pour 4 milliards de dollars environ de GPU, alias des processeurs graphiques, pour l’année prochaine.

Nvidia fabrique des processeurs particulièrement efficients, qui sont utilisés pour former notamment des algorithmes pour l’IA générative. Le gouvernement américain a déjà interdit l’exportation de bon nombre de ces processeurs et d’autres technologies vers la Chine, officiellement pour des raisons de sécurité. Les Etats-Unis eux-mêmes injectent des milliards de subsides dans son industrie des puces et ne veut pas que ces développements technologiques prennent le chemin de la Chine, laquelle pourrait les utiliser à des fins militaires, selon le gouvernement Biden. Les puces A800 sont en soi des puces IA plus lentes que Nvidia a sorties, afin de se conformer à l’interdiction d’exportation.

L’idée qui prévaut est que les géants technologiques chinois tentent d’acheter des puces tant qu’ils le peuvent encore. En raison des tensions toujours plus grandes entre les Etats-Unis et la Chine, le commerce dans le secteur technologique entre les deux pays devient en effet sans cesse plus difficile. Plus tôt cette semaine encore, le président américain Biden a signé une nouvelle ordonnance en vue de limiter les investissements dans la technologie chinoise. Ce décret interdit les investissements américains dans l’intelligence artificielle et dans l’informatique quantique et exige que les investisseurs informent les autorités américaines s’ils injectent de l’argent dans d’autres secteurs technologiques.