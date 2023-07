L’UE approuve un soutien au secteur européen des semi-conducteurs

Dans un nouveau EU Chips Act, approuvé aujourd’hui même au sein du Parlement européen, le secteur des semi-conducteurs du Vieux Continent stimulera la production locale, afin qu’elle passe de moins de 10 pour cent à 20 pour cent. Ce faisant, la fourniture des semi-conducteurs dans l’UE – un point sensible ces dernières années – devrait être assurée.

Lors de la réunion plénière du Parlement européen qui s’est tenue aujourd’hui à Strasbourg, le Chips Act a été ratifié, lequel prévoit la livraison sécurisée des semi-conducteurs au sein de l’Union européenne. Cette approbation est une formalité dans la mesure où le Parlement européen et le Conseil européen avaient déjà atteint un accord sur la nouvelle initiative législative. Les fabricants européens doivent être incités à produire plus de puces sur leur territoire, ce qui ferait croître jusqu’à vingt pour cent la production européenne des semi-conducteurs, qui est actuellement inférieure à dix pour cent.

Plus de 3 milliards à la R&D

La principale raison sous-jacente à la nouvelle directive est la crise mondiale des puces informatiques de ces dernières années: la pandémie, comme le signale la Commission européenne dans un communiqué de presse, ‘a mis en évidence des vulnérabilités dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.’ La hausse des coûts industriels et des prix à la consommation a provoqué une carence en semi-conducteurs, qui a ralenti la reprise en Europe.

Les parlementaires européens ont libéré 3,3 milliards d’euros pour stimuler la recherche et le développement dans le domaine des semi-conducteurs. Un réseau de centres de compétences est aussi prévu pour combler les lacunes dans la connaissance.

Sécurité d’approvisionnement

De cette façon, selon l’Europe, des investissements pourront être attirés, et la production et la R&D seront stimulées, y compris pour les petites et moyennes entreprises. L’UE distingue une piste importante dans la conception de puces tout particulièrement. Des projets ciblés seront supportés, afin de garantir la sécurité d’approvisionnement des puces dans l’UE.

Il devrait également y avoir une machine de réponse à la crise, ainsi qu’une batterie de mesures d’urgence, comme accorder la priorité à la livraison de produits touchés par des pénuries et effectuer des achats conjoints pour les états membres.