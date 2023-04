L’UE conclut un accord à propos de milliards d’aide au secteur des puces

L’Union européenne a approuvé son Chips Act. Cet accord a pour but de rendre l’Europe moins dépendante des fondeurs de puces mondiaux.

Le Chips Act européen, qui était négocié depuis plus d’un an, prévoit 43 milliards d’euros d’investissements dans le secteur européen des puces. Son objectif est de doubler la part de marché mondiale de l’UE dans la production de puces à l’horizon 2030. A cette date, un cinquième des puces au niveau international devrait provenir d’Europe.



La cause de tout cela réside dans l’accroissement des tensions géopolitiques, ainsi que dans les problèmes logistiques provoqués notamment par la pandémie du coronavirus. Ces dernières années par exemple, une pénurie de puces a généré des retards de production dans le secteur automobile. A cela s’ajoutent les relations toujours plus tendues entre la Chine et les Etats-Unis, qui compliquent le commerce des puces à haute valeur technologique. Voilà pourquoi les Etats-Unis ont eux-mêmes l’an dernier déjà lancé un plan de subsides pour leur production nationale de puces. Mais l’UE veut donc elle aussi être moins dépendante des autres régions dans le monde.

L’accord a été approuvé hier mardi par les différents états membres et législateurs, selon le commissaire européen Thierry Breton. Intel et TSMC entre autres envisageraient de construire des usines de puces en Allemagne avec le soutien de subsides supplémentaires.