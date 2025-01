Les Etats-Unis examinent si le chatbot chinois DeepSeek pourrait contourner les limites à l’exportation de puces

Le gouvernement américain enquête pour savoir si les développeurs du chatbot chinois DeepSeek ont ​​utilisé des puces dont l’exportation des Etats-Unis vers la Chine était interdite. Il soupçonne que les semi-conducteurs soient entrés en Chine depuis les Etats-Unis via d’autres pays, comme Singapour.

DeepSeek a fait sensation cette semaine. Le chatbot, qui utilise une intelligence artificielle sophistiquée, semble aussi performant que son homologue américain ChatGPT d’OpenAI, mais avec moins de travail de calcul et donc une consommation d’énergie plus faible. Cela a suscité des inquiétudes aux Etats-Unis quant à leur avance dans le domaine de l’IA.

Fourniture restreinte

Ces dernières années, les Etats-Unis ont de plus en plus restreint la fourniture de puces sophistiquées à la Chine, notamment en interdisant l’exportation des puces les plus modernes de Nvidia vers ce pays asiatique. Selon des sources de l’agence de presse Bloomberg, la Maison Blanche et le FBI enquêtent pour savoir si DeepSeek a utilisé des intermédiaires à Singapour pour obtenir ces puces Nvidia.