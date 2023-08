La Somalie interdit TikTok et Telegram pour ‘propagande terroriste’

Le gouvernement somalien a interdit l’utilisation des applis TikTok et Telegram, ainsi qu’un site de paris en ligne. Ces plates-formes seraient utilisées par des terroristes et à des fins de propagande, argumente-t-il. Cette décision intervient au moment où le pays se prépare à une nouvelle phase dans la lutte contre le groupe rebelle islamiste Al Shabaab.

Le ministère de la communication et des technologies somalien annonce dans un communiqué avoir ordonné aux fournisseurs internet de fermer l’accès aux applis et au site web susmentionnés et ce, avant le jeudi 24 août. Si les fournisseurs ne s’y conforment pas, des mesures juridiques seront prises.

Immoralité

Le ministère estime que des terroristes et ‘des groupes qui propagent des contenus immoraux’, utilisent TikTok, Telegram et le site de paris 1XBET pour répandre des images et des vidéos violentes, ainsi que pour tromper l’opinion publique.

Le pays de quelque seize millions d’habitants situé dans la Corne de l’Afrique souffre depuis quinze ans déjà d’actions de violence surtout de la part d’Al Shabaab. Cette milice, qui entretient des liens avec l’organisation terroriste Al Qaida, attaque toujours plus souvent des bases gouvernementales et des troupes étrangères. L’armée somalienne mène une offensive contre Al-Shabaab depuis août de l’année dernière.