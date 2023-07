La Chine bride le développement de l’IA générative

La Chine a annoncé une série de mesures temporaires de contrôle de l’industrie en croissance rapide dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) générative. Tout contenu produit par les nouveaux services d’IA doit être conforme aux valeurs socialistes du pays.

Conformément aux nouvelles règles prises par l’administration chinoise du cyberespace, alias le régulateur et censeur internet du pays, les entreprises qui développent des services d’IA générative, doivent être bridées. A partir du 15 août, elles devront être soumises à des évaluations de sécurité et suivre des procédures de présentation des algorithmes utilisés, avant que leurs produits ne puissent être lancés.

L’IA générative est l’appellation collective des algorithmes capables d’apprentissage machine et d’autocréation de nouveaux contenus. Ce contenu peut prendre diverses formes, comme du texte, de la vidéo ou de la musique. Mais, prévient le régulateur internet chinois, ce contenu doit être conforme aux valeurs socialistes de la Chine. Les organisations spécialisées, entreprises publiques et instituts de recherche qui développent et appliquent de la technologie IA générative, mais qui ne la proposent pas au public, ne sont pas visés par ces mesures, selon le régulateur.

En raison du succès de ChatGPT, le chatbot populaire d’OpenAI et de son partenaire Microsoft, il y a en Chine également une course au développement de ce genre de services d’IA. De nombreuses entreprises chinoises ont déjà terminé le développement de leurs produits IA, mais attendent encore l’approbation des autorités pour les lancer sur le marché.