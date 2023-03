Microsoft licencie l’équipe en charge de l’AI éthique

Parmi les 10.000 licenciements annoncés par Microsoft, on recense toute l’équipe en charge du développement des produits AI de manière éthique. Il s’agit là d’une décision étrange au moment même où l’entreprise se consacre davantage à l’intelligence artificielle.

Il y a un mois environ, Microsoft annonçait vouloir supprimer quelque 10.000 emplois. En fait partie l’équipe complète en charge de l’éthique et du social au sein du département AI, selon le site technologique Platformer. Cette décision arrive à un moment bizarre, puisque Microsoft veut à présent fermement devenir un précurseur dans le domaine de l’intelligence artificielle. Elle est entre autres occupée à intégrer des réponses générées par l’AI et des chatbots dans nombre de ses produits.

Microsoft possède aussi un ‘Office of Responsible AI’ actif, qui élabore les règles générales auxquelles doivent satisfaire les produits AI de l’entreprise. L’équipe, qui est à présent licenciée, était responsable de la conversion de ces règles en principes de développement effectifs.

Premier à l’arrivée

La décision prise arrive donc à un moment où Microsoft met tout en branle pour déployer très vite l’AI. L’entreprise a investi 11 milliards de dollars dans une coopération avec OpenAI, afin de pouvoir incorporer rapidement ChatGPT dans beaucoup de ses produits, et elle espère ainsi grapiller des parts de marché de son concurrent Google. Cette vélocité semble aussi signifier qu’il ne faut surtout pas réfléchir trop à l’impact et aux risques possibles de cette AI.

Les algorithmes génératifs, tels ChatGPT et Dall-E, suscitent actuellement pas mal de critiques, parce qu’ils commettent des erreurs ou génèrent des images copiant le travail d’artistes existants, sans leur autorisation. Un services d’illustrations comme Getty Images a par exemple déjà traîné en Justice le générateur Stable Diffusion pour vol. Le travail de l’équipe licenciée consistait justement à examiner les risques et à formuler des solutions, de préférence avant que le produit ne soit commercialisé. L’impact que l’AI peut avoir, surtout à présent que Microsoft entend la déployer au niveau mondial, est important et peut notamment affecter les sensibilités politiques et les droits d’auteur, sans parler des problèmes de diversité. Mais y réfléchir et intégrer les principes ad hoc, cela prend du temps. Or il semble que Microsoft ne veuille pour l’instant pas le prendre.