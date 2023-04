‘Microsoft va fabriquer sa propre puce IA’

Microsoft préparerait une puce IA qui pourrait notamment être utilisée pour la formation de modèles linguistiques.

Voilà ce que révèle le site technologique The Information. En développant ses propres puces IA, Microsoft ne serait plus dépendante des puces d’acteurs tiers. Les puces de Microsoft devraient être plus performantes que celles que l’entreprise achète actuellement auprès de fournisseur extérieurs. Elle souhaite ainsi aussi réaliser des économies.

Disponibles à partir de l’année prochaine

Les sources de The Information signalent que les puces de Microsoft devraient être largement disponibles à partir de l’année prochaine déjà. On ignore si Microsoft entend les utiliser uniquement en interne ou les proposer aussi à des clients.

Microsoft n’est pas – et de loin – le seul géant technologique à vouloir fabriquer ses propres puces IA, en raison du battage médiatique qui entoure les llm (‘large language models’) tels ChatGPT. Des fondeurs de puces spécialisés comme Nvidia en proposent depuis assez longtemps déjà, mais Amazon et Google entre autres préfèrent les développer en interne.

En collaboration avec Dutch IT Channel.