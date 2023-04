Google revendique un meilleur superordinateur IA que Nvidia

Dans un rapport, Google donne plus de détails sur sa toute nouvelle génération de puces IA pour superordinateurs. Ce faisant, elle égratigne quelque peu Nvidia, même si cela n’est pas là l’essentiel.

Dans le rapport, Google évoque sa quatrième génération de Tensor Processing Unit (TPU), à savoir le processeur IA que l’entreprise met elle-même au point et qui regroupe quatre mille puces, avec des commutateurs optiques auto-développés en vue d’interconnecter différentes machines.

Ces machines sont aujourd’hui utilisées pour former des modèles IA, souvent durant des semaines. Dans les détails de cette puce, Google prétend qu’elle est 1,7 fois plus rapide et 1,9 fois moins énergivore que l’A100 de son concurrent Nvidia.

Il nous faut cependant apporter ici l’une ou l’autre nuance. C’est ainsi que la puce n’est pas comparée avec le plus récent modèle H100 de Nvidia, d’après Google parce qu’elle arrivée plus tard sur le marché avec une technologie dernier cri. Mais cela ne signifie donc pas que Google soit de facto en avance sur Nvidia, ou inversement. Selon l’agence Reuters, Google suggère cependant préparer une concurrente à la H100, mais sans confirmation concrète.