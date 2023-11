YouTube se prépare à un arrivage massif de vidéos créées par l’IA

La plate-forme vidéo YouTube a établi des règles pour les contenus créés par l’IA. Cela inclut notamment la mention obligatoire qu’une vidéo a été générée par l’intelligence artificielle.

YouTube s’attend à ce que toute une série de vidéos et d’autres contenus générés par l’IA soient publiés sur la plate-forme à l’avenir. Le site a désormais élaboré des règles pour s’y préparer. La plate-forme interdit depuis assez longtemps déjà les médias manipulés, mais elle affirme vouloir être plus claire avec son nouvel ensemble de règles pour éviter que les téléspectateurs ne soient induits en erreur.

Adapté

C’est ainsi que les auteurs doivent indiquer si leur vidéo a été réalisée avec des outils d’IA et/ou si elle contient des images générées ou adaptées. Pour être clair, cela concerne les contenus qui semblent réalistes. Pour ce qui est des vidéos animées et des parodies, YouTube suppose que tout le monde sait qu’elles ne sont pas réelles.

‘Nous voulons que les utilisateurs se voient présenter un contexte, lorsqu’ils regardent un contenu réaliste. Cela leur permet de savoir si des outils d’IA et d’autres changements synthétiques ont été utilisés pour le créer’, déclare un porte-parole de YouTube au magazine technologique TechCrunch. Les créateurs qui n’indiquent pas honnêtement que leurs vidéos ont été réalisées avec l’IA, peuvent être bannis de la plate-forme, selon YouTube.

Qu’est-ce qui est réel?

YouTube est loin d’être la première plate-forme à devoir aborder la ‘réalité’ des vidéos réalistes, et avec l’amélioration rapide des outils d’IA, elle ne sera pas la dernière. On ne sait du reste pas encore clairement jusqu’où elle ira et dans quelle mesure elle pourra appliquer ses règles dans la pratique. La limite de ce qui est ‘réel’ peut en effet être particulièrement floue.

Les influenceurs sur des plates-formes telles que TikTok et Instagram, par exemple, sont depuis longtemps déjà critiqués, lorsqu’ils utilisent des filtres d’IA à des fins d’actualisation, pour paraître plus minces ou avec une peau plus lisse. Ce dernier point peut du reste générer des idéaux de beauté irréalistes pour les nombreux adolescents qui regardent les images, mais cela peut être d’autant plus sensible, lorsque le maquillage ou les soins du visage sont également recommandés dans le même post.

Avec des outils d’IA sophistiqués, la crainte existe également que des créateurs puissent mettre en scène des vidéos entières pour, par exemple, faire dire à des personnalités politiques ou célèbres des choses qu’elles n’ont jamais prononcées. YouTube installe déjà des outils qui vous permettent de demander la suppression de vidéos ‘deepfake’ (hyper-trucages) qui imitent le visage ou la voix de quelqu’un.