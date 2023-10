Test: Oppo Reno 10 Pro 5G – Un look haut de gamme, à l’inverse des performances

Nous avons pu utiliser pendant plus de trois semaines le Reno 10 Pro 5G d’Oppo: l’appareil le plus coûteux (659 euros) que le fabricant introduit cette année dans notre pays.

Oppo n’avait plus lancé un nouveau produit-phare depuis le début de 2022, à savoir un smartphone qui met entièrement en évidence les compétences technologiques de son fournisseur. Il s’agissait à l’époque du Find X 5 Pro. Il a certes eu un successeur – le Find X 6 Pro -, mais qui n’est pas commercialisé dans notre pays. ‘Parce que nous ne voyons pas d’adéquation parfaite entre ce dernier et le marché belge’, a-t-on appris lors de la présentation du Reno 10 Pro 5G: un smartphone de type premium qui sera donc de facto le top-modèle d’Oppo cette année dans notre pays.

Avouons-le franchement: l’écran OLED incurvé 3D de 6,7” à 93% de ‘screen to body ratio’ – pour plus d’affichage et moins de bords – dégage un look luxueux. Avec une résolution de 2.412 x 1.080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz maximum et une netteté HDR jusqu’à 950 nits, l’écran ne déçoit absolument pas dans la pratique. En combinaison avec un poids relativement limité (185 grammes) et une épaisseur d’à peine 7,89 mm, le Reno 10 Pro 5G se sent du reste comme un top-modèle.

Priorité aux appareils photo

A l’arrière, on trouve un assez impressionnant îlot d’appareils photo à trois objectifs: un principal de 50 MP à stabilisation optique de l’image, un autre de type grand angle de 8 MP et un téléobjectif de 32 MP. En façade, on dispose aussi d’un relativement puissant appareil à selfies de 32 MP et 21 mm de longueur focale. Tout cela représente des spécifications très correctes, ce qui n’est pas un hasard: Avec sa série Reno, Oppo cible expressément une génération un peu plus jeune qui accorde surtout de l’importance aux superbes photos. Nous avons emmené l’appareil en vacances au Danemark et nous n’avons été que rarement déçu de la qualité des photos. En tant que compagnon de voyage lors d’un city-trip ou durant de langues balades dans la nature, mais aussi pour prendre des selfies de groupe ou des photos d’ambiance dans des endroits idylliques, le Reno 10 Pro 5G ne déçoit jamais vraiment. Mais si nous voulons citer un manquement, nous dirions que l’appareil grand angle détonne parfois quelque peu. Il est certes possible de prendre des photos plus larges que celles de l’appareil principal, mais il nous est quand même arrivé quelques fois, après avoir visionné les résultats obtenus, de devoir refaire une photo avec l’appareil principal ‘normal’. Un paysage aura dans ce cas peut-être un aspect plus restreint, mais la qualité de la photo sera dans ce cas nettement meilleure tant au niveau des détails, de la netteté que des couleurs et du contraste.

Les appareils photo se distinguent surtout les jours clairs, ensoleillés avec une forte luminosité extérieure, mais à l’intérieur de la maison, voire pendant la nuit, vous pourrez aussi réaliser d’excellentes photos sans être dérangé par un ‘bruit’ perturbant excessif ou par un ‘raté’ occasionnel, lorsque par exemple une incidence lumineuse limitée n’est pas captée du côté gauche ou est surcompensée par le traitement logiciel. Mais nous sommes prêts à le pardonner au Reno 10 Pro 5G: ce genre d’erreurs dans l’interprétation de la luminosité et au niveau des réglages automatiques, nous les observons parfois aussi chez les concurrents. Le téléobjectif à zoom optique 2x a aussi droit à sa petite remarque. Il fournit certes du bon travail et présente des résultats encore corrects jusqu’à, disons, 5x. Au-delà, on aboutit très vite dans une bouillie de pixels attendue. Quoi qu’il en soit: dans cette catégorie de prix – le prix indicatif est de 659 euros -, la fonction zoom s’en tire bien. Et les 256 Go de mémoire interne accueilleront suffisamment de prises de vue et de vidéos. L’utilisation des heures durant des appareils photo pèsera à coup sûr vite sur l’accu de 4.460 mAh, mais la fonction de recharge rapide – SuperVOOC comme elle s’appelle chez Oppo – du chargeur rapide de 80W – le compense pas mal: la batterie sera pleinement rechargée en même pas une demi-heure.

Trop peu puissant

Nous en avons ainsi terminé avec les côtés positifs du Reno 10 Pro. Le design, l’écran et les appareils photo lui donnent une sensation premium, mais plus on l’utilise – trois semaines pour être précis -, plus notre jugement se remplit de déceptions. Le principal problème consiste, selon nous, dans le choix étrange du jeu de puces Snapdragon 778G de Qualcomm. Ce dernier date en effet de pas mal de temps déjà, sans compter qu’on le retrouve plutôt dans des smartphones nettement meilleur marché. Cela impacte quand même les performances, surtout si on est habitué à un jeu de puces plus rapide. Le produit-phare de début 2022 par exemple – le Find X5 Pro mentionné au début du présent article – tourne sur le Snapdragon 8 et présente des performances nettement meilleures. Le jeu de puces 778G, nous le décririons plutôt comme un milieu de gamme. C’est surtout au niveau des prestations graphiques qu’il n’est pas à la hauteur.

Le son des haut-parleurs est également décevant. Si vous avez envie, chemin faisant, d’utiliser le Reno 10 Pro pour visionner des séries, mieux vaut recourir à de bons écouteurs: de préférence sans fil, car l’appareil ne possède pas de prise casque, même si vous pouvez évidemment toujours acheter un adaptateur USB-C dans ce but. En fait, rien n’est fourni d’origine, même pas un étui.

Le Reno 10 Pro 5G intègre Android 13 et par-dessus le logiciel ColorOS d’Oppo, qui nous laisse quelque peu sur notre faim. Le logiciel a par exemple tendance à intervenir trop explicitement dans la consommation énergétique des applis, notifications irritantes à l’appui, mais abusivement, à notre goût, aussi dans de nombreuses fonctionnalités. Ce que nous déplorons surtout, c’est l’abondance d’applis préinstallées: non seulement des applis d’Oppo, mais aussi encore et toujours nettement trop d’applis de ‘tiers’ qu’il n’est pas toujours simple de supprimer. Cela aura rapporté sans doute pas mal d’argent à Oppo, mais en 2023, nous trouvons cela abusif. Pour ce qui est, enfin, de la politique d’actualisation, Oppo promet deux ‘grandes’ mises à jour gratuites: vers Android 14 et 15 donc. Cela nous paraît plutôt maigre, en comparaison avec ce que la concurrence offre aujourd’hui. Avec, à l’autre bout du spectre, Google qui offre avec le smartphone Pixel 8 Pro des mises à jour Android et sécuritaires pendant sept ans.

Quelques exemples de photos

Conclusion

Notre conclusion sera simple. Si vous êtes prêt à renoncer à une certaine puissance (de calcul) et si vous acceptez la présence de bloatware (logiciels excessifs), mais que vous voulez par-dessus tout réaliser beaucoup de bonnes photos et vidéos, le Reno 10 Pro est l’appareil qu’il vous faut. Il n’empêche que nous estimons qu’il aurait pu mieux faire. Un jeu de puces à la fois meilleur et plus récent aurait pu faire la différence et transformer peut-être le Reno 10 Pro 5G en un appareil haut de gamme absolu. Or il ne représente à nos yeux surtout qu’un modèle de milieu de gamme, certes entouré d’une coque très élégante.