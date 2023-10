Test: Google Pixel 8 Pro – La Belgique s’enrichit d’un téléphone haut de gamme (onéreux)

Le Pixel est à Google ce que l’iPhone est à Apple. Toutefois, les sept générations précédentes de ce smartphone n’ont jamais été officiellement disponibles dans notre région. Cela a changé cette semaine avec l’introduction en Belgique des Pixel 7a, Pixel 8 et du 8 Pro plus sophistiqué. Data News a mis pour vous le modèle haut de gamme au banc d’essai ces derniers jours.

Le Pixel 7a avait été lancé sur certains marchés en mai déjà. Il cible les consommateurs au budget un peu plus ‘limité’, puisqu’il se vend à 509 euros. La toute nouvelle série 8 du Pixel, elle, démarre à 799 euros pour l’appareil d’entrée de gamme (à 128 Go de capacité de stockage) et grimpe jusqu’à 1.299 euros pour le 8 Pro dans sa version la plus luxueuse à 512 Go.

Ce qui ne manque pas d’étonner, c’est que le modèle Pro ‘le plus avantageux’ (128 Go) coûte pas moins de 200 euros de plus que son prédécesseur, le Pixel 7 Pro, lors de son introduction à l’époque, par exemple aux Pays-Bas. Cela représente quand même une solide augmentation de prix.

Le Pixel 8 Pro est disponible dans les teintes Bay Blue, Obsidienne (noir) et Porcelaine.

Android 14 à bord

Notre appareil de test était livré avec 128 Go, ce qui peut vite devenir exigu, notamment parce que la mémoire du Pixel n’est plus extensible via un connecteur microSD depuis plusieurs générations. Il convient donc de choisir ‘malin’ en pensant à l’avenir, à moins que vous ne vouliez stocker une partie de vos données dans le cloud: un abonnement à Google One est disponible à partir d’1,99 euro par mois pour 100 Go d’espace de stockage. La mémoire vive (RAM) du Pixel 8 Pro est de 12 Go, ce qu’on est en droit d’attendre dans cette catégorie.

Les smartphones Pixel sont connus pour contenir très peu de bloatware: on n’y trouve donc pas d’applications inutiles, et l’interface est aussi propre que le sol de votre cuisine après un traitement à… l’eau de Javel. Il faut s’y faire, mais le manque de tralala signifie que l’appareil est rapide à tout moment. Les Pixel 8 et 8 Pro sont également les premiers smartphones du marché à intégrer Android 14 comme système d’exploitation mobile. Certaines des nouvelles fonctionnalités incluent le support des mots de passe, davantage d’options d’adaptation de l’écran de verrouillage et une fonctionnalité (sur la série 8) pour générer un arrière-plan original via l’IA.

A partir de ces fonds d’écran IA, il n’y a qu’un petit pas vers l’écran Super Actua de 6,7 pouces du Pixel 8 Pro. Il offre une excellente résolution de 1.344 x 2.992 pixels et une luminosité maximale élevée de 2.400 nits, ce qui permet de toujours voir ce qui se passe à l’écran même en plein soleil. Un scanner d’empreintes digitales est également intégré à l’écran, même si vous pourrez également opter pour une reconnaissance faciale sécurisée (car biométrique) pour déverrouiller l’appareil.

Imposant îlot d’appareils photo

Malgré le solide format de l’écran, le Pixel 8 Pro tient confortablement dans la main. Le téléphone est très mince (8,8 millimètres), même si c’est avec un bémol important, à savoir le renflement bien présent de l’îlot d’appareils photo positionné horizontalement. Ce dernier ressort assez bien, ce qui fait que ce Pixel réclame un couvercle de protection. Il ne reste alors plus grand-chose du design élancé.

L’agencement des appareils photo peut certainement être qualifié d’imposant. De gauche à droite, l’îlot comprend un objectif grand angle de 50 MP (82°) à ouverture f/1,68 et mode vidéo 4K (jusqu’à 60 ips), un objectif ultra grand angle de 48 MP (125,5°) à ouverture f/1,95, et un téléobjectif de 48 MP à zoom optique 5x et f/2,8. L’objectif central convient également aux gros plans, où vous pourrez vous approcher jusqu’à 2 centimètres de l’objet ciblé.

Sur l’îlot, sous le flash LED, on trouve encore une fonctionnalité actuellement unique sur un smartphone: un thermomètre! En combinaison avec l’appli Android Thermomètre, ce capteur vous permettra de mesurer facilement la température en surface de toutes sortes d’objets. Vous pourrez par exemple vérifier si une casserole est assez chaude ou si le biberon de bébé n’est pas trop brûlant.

Vous pouvez également mesurer la température avec le Pixel 8 Pro.

Nous ne nous y attendions pas vraiment nous-mêmes, mais le gadget pourrait gagner du terrain à l’avenir. Google a du reste soumis cette fonctionnalité à la Food and Drug Administration (FDA) américaine, auprès de laquelle il souhaite obtenir l’autorisation d’utiliser également le capteur pour mesurer la température corporelle. Cela n’est tout simplement pas autorisé, car cela concerne des données médicales. Au cas où la FDA marquerait finalement son accord, même si ce sera un processus de longue haleine, le Pixel 8 Pro pourrait alors être utilisé pour transférer votre température corporelle à (par exemple) votre appli Fitbit, où sont conservées et analysées d’autres données tels que votre fréquence cardiaque, votre saturation en oxygène, etc.

Pro Controls et IA

On peut être bref sur la qualité d’image des appareils photo: elle est proche du sublime. Les couleurs sont réalistes, le contraste est bon, et on obtient des effets bokeh de type professionnel (flou de l’arrière-plan dans les portraits). De plus, nous avons rarement vu autant de détails dans les macro-photos (zoomées) de fleurs, d’insectes ou de gouttes de pluie! Vous pourrez prendre des instantanés à votre gré, mais pour les photographes plus expérimentés, il existe aussi un arsenal de Pro Controls, avec lesquels vous pourrez expérimenter en détail la mise au point, l’équilibre des blancs, la vitesse d’obturation et bien plus encore.

Et si votre photo n’était pas ‘parfaite’ du premier coup? Le Pixel 8 Pro sait également comment y faire face grâce à quelques interventions de l’intelligence artificielle (IA) rendues possibles par la puce Google Tensor G3 de l’appareil. Il existe des gadgets pour rendre les images floues (plus) nettes, mais aussi pour supprimer instantanément des objets gênants de l’image grâce à une gomme magique. Nous l’avons testée sur le poulet du voisin: tracez simplement une ligne avec le doigt le long des contours de l’objet, appuyez sur ‘Effacer’, et l’IA fait le reste.

Ce qui subsiste, c’est l’ombre de l’animal, mais même celle-ci peut être effacée par une seconde tentative. L’intervention prend un certain temps, mais fonctionne beaucoup plus intelligemment et avec de bien meilleurs résultats que la fonction professionnelle ‘Compléter’ et ‘Conserver le contenu’ de Photoshop, que nous utilisons presque quotidiennement. Et ce, tout simplement dans la paume de la main. D’ailleurs, il est non seulement possible d’effacer le poulet de la photo, mais également de le déplacer ou de le redimensionner tout aussi facilement.

Un autre exemple est celui des fameuses photos de groupe, sur lesquelles il y a toujours des gens qui ne sourient pas ou qui ferment les yeux. Avec les nouveaux Pixel, vous pourrez rapidement remplacer n’importe quel visage par une autre photo du même visage: l’appareil photo en capture simplement plusieurs à la suite et, grâce à l’IA, peut ensuite les ‘insérer’ impeccablement.

Dans les vidéos, la puce Tensor G3 est capable d’éliminer les bruits indésirables. Pensez au chien qui aboie en arrière-plan, pendant que vous filmez votre bébé qui babille. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est la façon dont le Pixel 8 utilise l’intelligence artificielle pour rendre chaque image d’un enregistrement vidéo 4K beaucoup plus lumineuse, en particulier lorsqu’il s’agit d’enregistrements réalisés dans de mauvaises conditions d’éclairage. Cette fonctionnalité Video Boost n’est cependant pas disponible immédiatement, mais sera ajoutée via une mise à jour logicielle dans le courant du mois de décembre.

Le remplacement de visages dans des photos de groupe est un jeu d’enfant.

Sept années de mises à jour

La charge s’effectue à 30 watts, un peu plus rapidement que dans le cas du Pixel 7 Pro (23 watts). Ce n’est pas très rapide de nos jours, certainement pas comparé à des concurrents comme le Xiaomi 13T Pro récemment présenté, qui atteint singulièrement 120 watts. Pour mettre les choses en perspective: vous pourrez recharger l’appareil d’1 à 100 pour cent en 19 minutes seulement. Selon Google, la batterie du Pixel 8 Pro, d’une capacité de 5.000 mAh, se recharge à cinquante pour cent environ en une demi-heure, mais l’opération nécessite le chargeur USB-C 30 W en option. Dans la boîte on ne trouve qu’un câble USB-C standard. Il convient de mentionner que vous pourrez également faire le plein de l’appareil sans fil et qu’en utilisation moyenne, vous pourrez compter sur une autonomie de plus de 24 heures.

Abordons enfin la période de support particulièrement longue proposée par Google pour le Pixel 8 Pro. Les utilisateurs recevront les mises à jour Android et de sécurité pendant sept ans – en d’autres termes: vous serez complètement à jour avec cet appareil jusqu’en 2030.

Conclusion

Avec le Pixel 8 Pro, notre pays dispose désormais officiellement d’un smartphone haut de gamme. Vous pourrez compter sur une optique de haute qualité, digne d’une version Pro, ce qui est très bien. Non seulement vous pourrez prendre de magnifiques photos avec ce téléphone Google: des macros détaillées aux prises de vue nettes au téléobjectif, mais vous pourrez aussi considérablement les améliorer encore avec un arsenal de puissantes fonctions d’IA. D’autres atouts sont la durée de support exceptionnellement longue, la luminosité élevée de l’écran et le boîtier résistant à l’eau et à la poussière (IP68).

Ce que nous apprécions moins: l’important renflement de l’îlot des appareils photo, la durée de recharge peu spectaculaire de la batterie (‘chargeur rapide’ en option) et le prix élevé qui, comme susmentionné, est de 200 euros supérieur au prix de lancement du prédécesseur, le Pixel 7 Pro. En guise de soulagement, si vous achetez un Pixel 8 (Pro) et si vous êtes rapide, vous recevrez gratuitement une paire d’écouteurs Google Buds Pro d’une valeur de 229 euros, ou une remise égale sur une Pixel Watch 2 dont le prix est de 399 euros. Cette promotion ne dure cependant que jusqu’au 16 octobre.