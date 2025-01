Plus de détails divulgués sur le prochain iPhone SE ‘bon marché’

Avec le modèle SE, Apple sort toutes les x années une version plus abordable et donc très populaire de son iPhone. Le lancement de l’iPhone SE 4 ne semble plus très loin, en témoignent tous les détails récemment divulgués.

On a longtemps pensé que la prochaine version SE s’appellerait iPhone 16E, mais selon Evan Blass – un lanceur de rumeurs bien connu –, Apple semble finalement avoir décidé de renoncer à ce type de changement d’appellation. Voilà ce qui ressort clairement d’une illustration publiée par Blass dans un message privé posté sur X avec ce qui ressemble à un fragment de code source mentionnant un ‘iPhone SE (4th Gen)’.

Dynamic Island

Selon le site web MacRumors, Evan Blass a également partagé une image possible du prochain SE, montrant un Dynamic Island au lieu de l’habituelle encoche pour appareil photo. Le Dynamic Island est un mini-écran où se trouvait le haut-parleur sur les précédents iPhone (comprenez: avant le 14 Pro). Les applis actives peuvent utiliser l’écran pour les notifications et les activités, comme un mémo ou un court itinéraire dicté.

La plupart des sites de rumeurs s’accordent également sur le fait que l’iPhone SE 4 disposera d’un écran OLED de 6,1 pouces, en plus de fonctionnalités telles que Face ID (reconnaissance faciale), un seul appareil photo de 48 mégapixels et, évidemment, un connecteur USB-C (désormais obligatoire). La nouvelle version SE disposera probablement aussi d’un nouveau processeur principal et de plus de RAM pour gérer Apple Intelligence, la technologie d’IA de la marque à la pomme.

Le précédent iPhone SE date de mars 2020 et coûtait 529 euros à son lancement. Les initiés s’attendent à ce qu’Apple sorte son nouveau modèle vers mars ou avril.