Sony annonce une mise à jour plus fine de sa PlayStation 5

C’était inévitable (car cela s’est passé avec chaque version de la console): la PlayStation 5 a droit à une mise à jour au niveau de sa forme. Une version plus fine est en effet en chantier, selon le fabricant Sony, et elle ne sortira que sans lecteur pour les jeux physiques.

Cet automne, la PlayStation 5 est commercialisée depuis trois ans, ce qui signifie que Sony va perpétuer l’une de ses longues traditions: la sortie d’une nouvelle mise à jour formelle (comprenez surtout: plus mince) pour sa console. Tout comme des versions fines de la PlayStation 2 à 4 sont apparues à un moment donné, et que la première PlayStation a été transformée assez tard dans son cycle de vie en une PSOne axée sur la portabilité, une PlayStation 5 de 30 pour cent plus mince et de 18 pour cent moins lourde est en préparation.

Pas de baisse de prix

La nouvelle version sera d’abord disponible aux États-Unis, avant de l’être dans d’autres régions du monde dans les mois suivants. À partir de ce moment, aucun nouveau exemplaire de la version actuelle, plus volumineuse, de l’appareil ne sera fabriqué. Cette dernière sera simplement vendue jusqu’à épuisement des stocks. Il n’y aura pas de baisse de prix liée à la sortie de la version ‘fine’: le prix indicatif restera de 450 euros pour la version sans lecteur de disque.

En principe, une version avec ce dernier sera toujours disponible à un prix supérieur d’une centaine d’euros, mais le lecteur sera désormais un module séparé qui pourra être intégré à l’appareil de l’extérieur.

Le disque supprimé progressivement

Il est clair que Sony souhaite se débarrasser complètement de cette motivation à terme, ce qui correspond également à la direction que prend le marché: seuls 28 pour cent de tous les jeux vidéo vendus en 2022 étaient sous forme physique, selon l’analyste de marché. Newzoo. Le fabricant se veut toutefois prudent: le lecteur de disque sera commercialisé ultérieurement sous forme de module séparé au prix de 120 euros. Même ceux qui achèteront en principe la version uniquement numérique, peuvent encore changer d’avis.

La nouvelle PS5 disposera également de deux ports USB-C à l’avant. Le seul port USB-A sera déplacé vers l’arrière. Un support horizontal sera inclus, et un support vertical sera lancé sur le marché au prix de 30 euros. Au début de l’année prochaine, de nouveaux couvercles en noir mat, rouge, bleu et argent seront également disponibles au prix de 55 euros.