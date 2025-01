Nouvelles technologies: le CES 2025 rimera encore avec intelligence artificielle

Voitures assistées ou en totale autonomie, frigos et objets ménagers intelligents, lunettes améliorées… Quasiment tous les appareils du quotidien révèleront une nouvelle facette de leur utilité grâce à l’intelligence artificielle, à en croire les produits présentés dès mardi au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, le plus grand salon mondial consacré aux nouvelles technologies. L’IA reste le maître-mot de cette édition 2025, comme ces deux dernières années, même si certaines promesses semblent se répéter au fil des années.

“Tout le monde va parler d’IA”, prévient Carolina Milanesi, analyste du cabinet Creative Strategies, à l’AFP. “Des frigos aux fours, tout le monde va le mentionner, qu’il y en ait ou pas” dans les objets ou équipements. Les objets proposant de l’IA dans leurs calculs de données ou dans leur utilisation pratique seront omniprésents durant cette nouvelle édition du CES, organisé de mardi à vendredi à Las Vegas. Cette tendance se confirme jusqu’aux têtes d’affiche de l’événement, avec une allocution du patron du géant des semi-conducteurs Nvidia, Jensen Huang, prévue lundi en amont du salon. Son entreprise, spécialiste des microprocesseurs et des cartes graphiques, caracole en tête des entreprises les mieux valorisées au monde, aux côtés d’Apple et de Microsoft, grâce à son virage dédié à l’intelligence artificielle générative (permettant l’utilisation de services comme ChatGPT ou Gemini).

Elle pourrait annoncer lors du salon un nouveau microprocesseur, le Blackwell, qui offrirait de meilleures performances pour le calcul de données. Ses concurrents Intel, Qualcomm ou AMD, sont également attendus au CES avec leur lot d’annonces. Au-delà du matériel informatique, les nouveautés concerneront aussi et surtout la vie quotidienne, avec une foule de start-ups et d’entreprises qui profitent du salon de Las Vegas pour dévoiler leur propre application autour de l’IA et tenter de convaincre des investisseurs et le public de leur avancée technologique.

Parmi ces différents projets, on découvrira un robot aspirateur avec un bras mécanique pour ranger ce qui traîne au sol, des rollers électriques pour se déplacer plus rapidement, un collier GPS pour suivre votre animal de compagnie et traquer d’éventuels problèmes de santé, un frigo proposant des recettes selon les aliments qui s’y trouvent, des écrans de PC modulables en hauteur selon votre utilisation, des lunettes connectées dont une paire qui pourrait permettre d’aider les personnes atteintes de cécité à mieux cerner leur environnement… Certains objets déjà présentés en 2024, avec la même promesse d’une amélioration des fonctionnalités grâce à l’IA, semblent par ailleurs revenir cette année, confirmant la difficulté de certaines entreprises à renouveler leur catalogue face à une mode toujours plus rapide. Il ne s’agit là que d’un aperçu des plus de 4.000 entreprises attendues dans la capitale mondiale du jeu durant cette semaine dédiée à l’innovation.

Les véhicules auront également une grande place avec notamment Kia, BYD, BMW, Mercedes, Toyota ou Hyundai qui seront présents avec une flopée de nouvelles fonctionnalités pour leur véhicule, avec une touche d’intelligence artificielle en prime. La filiale de véhicules autonomes de Google, Waymo, aura également sa place pour présenter les véhicules qu’elle souhaite introduire dans les grandes villes du monde entier. Le constructeur chinois Xpeng devrait aller plus loin encore, en proposant un premier modèle de véhicules volants pour particulier. Le Land Aircraft Carrier, aux allures de drone géant, pourrait ainsi être commercialisé dès 2026, selon les espoirs de son constructeur, et si les autorités publiques délivrent les permis nécessaires.

Cela reste en effet une incertitude au vu des récents déboires du constructeur allemand Volocopter, qui n’a pu proposer son service de taxis volants lors des Jeux olympiques de Paris, faute de permis délivré à temps. L’organisation du CES espère attirer plus que les 135.000 personnes qui avaient visité le salon l’an dernier, grâce notamment à de nombreux événements mêlant technologie et divertissement, à l’image de Lenny Kravitz qui donnera un concert dans la Sphere de Las Vegas lors d’un événement de la compagnie aérienne Delta. Le chanteur de Black Eyed Peas Will.I.Am sera aussi de la partie pour sa propre entreprise, FYI.AI, qui ambitionne de “réimaginer la radio” autour de l’IA. Et la chanteuse Meghan Trainor est, elle, attendue à un événement du constructeur… de routeurs MediaLink.