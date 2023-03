Intel réduit et freine ses projets GPU

Intel va de nouveau restreindre ses projets en matière de cartes graphiques. Une génération est sautée, le modèle suivant est postposé et une architecture est abandonnée.

Au fin fond d’un communiqué posté sur son blog et consacré à une gamme de production rationalisée, l’entreprise Intel explique qu’elle va réduire son précédent planning de cartes graphiques et qu’elle sortira moins de produits ou qu’elle les lancera plus tard que prévu initialement. Il est question ici de GPU et de cartes graphiques pour HPC (High Performance Computing).

Sans la mentionner explicitement, Intel va supprimer la génération Rialto Bridge, destinée à succéder à Ponte Vecchio, un GPU pour le marché des centres de données (pour HPC) qui devait sortir au milieu de cette année. La génération suivante, Falcon Shores XPU, était prévue pour 2024, mais sera reportée à 2025. Falcon Shores est une combinaison de cœurs CPU x86 et GPU Xe.

Formellement, cela signifie qu’une cadence bisannuelle convient mieux aux attentes des clients et leur donne le temps de développer leur écosystème autour de ce matériel graphique.

Dans le même temps, Intel déclare vouloir renoncer à l’architecture Lancaster Sound GPU et ce, pour se concentrer davantage sur l’architecture Melville Sound. À propos de la première, Intel signale qu’elle allait uniquement offrir de meilleures performances, alors que Melville Sound effectuera un grand bond architectural par rapport aux générations actuelles.

Manœuvre de rattrapage

Intel est encore et toujours l’acteur qui domine le marché des puces, mais au niveau des GPU, l’entreprise doit s’incliner devant le numéro un du marché, Nvidia. Ces dernières décennies, Intel s’est principalement focalisée sur les graphismes intégrés. Cela a permis aux puces d’Intel d’incorporer par défaut une puissance de calcul graphique dans le CPU, sans pourtant se rapprocher des cartes haut de gamme de Nvidia ou de la série Radeon d’AMD. L’entreprise a donc encore du chemin à accomplir.



Aujourd’hui, Intel, tout comme quasiment chaque entreprise, est aux prises avec une situation difficile en raison de la situation économique actuelle. Récemment encore, on apprenait qu’elle allait réduire les primes accordées à ses employés et qu’elle voulait économiser d’ici 2025 dix milliards de dollars. D’un autre côté, l’entreprise est activement en train de construire de nouvelles usines de puces tant aux Etats-Unis qu’en Europe, ce qui va lui coûter des milliards de dollars.