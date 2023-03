GitHub lance un assistant AI pour le codage

La plate-forme pour développeurs de logiciels GitHub va utiliser le nouveau modèle AI GPT-4 d’OpenAI pour son Copilot. Il s’agit là d’un assistant destiné à aider les développeurs au niveau du codage.

GitHub est une plate-forme sur laquelle les gens peuvent collaborer à des logiciels, plus spécialement à des programmes open source. L’assistant Copilot existe depuis assez longtemps déjà et aide les développeurs en complétant les codes qu’ils tapent par des suggestions, comparables aux fonctions dans les programmes e-mail qui complètent des phrases. L’entreprise y ajoute à présent aussi une fonction permettant aux développeurs de demander comment s’y prendre au mieux dans l’écriture d’un code spécifique.

Pour ce dernier outil, GitHub recourt à la toute nouvelle version du modèle linguistique d’OpenAI, baptisé GPT-4. Ce genre de modèle linguistique détermine sur base d’innombrables données les gabarits logiques pour la formulation des réponses. Selon le directeur de l’entreprise Thomas Dohmke, cela permet par exemple à un enfant de demander comment programmer le jeu vidéo Snake.

OpenAI

La version précédente de Copilot, largement disponible depuis l’année dernière, fonctionnait déjà avec d’anciens modèles d’OpenAI et est rapidement devenue populaire auprès des développeurs. Cette compatibilité est donc à présent étendue à GPT-4. Microsoft, la société-mère de GitHub, a ces derniers mois investi 10 milliards de dollars dans OpenAI et est en train d’intégrer à un rythme soutenu l’AI dans son moteur de recherche Bing et dans ses logiciels de bureau tels Word et PowerPoint.

Le lancement du chatbot ChatGPT d’OpenAI et du générateur d’images Dall-E avait retenu beaucoup d’attention l’année passée en raison de leurs capacités. Entre-temps, des concurrents comme Google et Facebook ont également accéléré le développement et le déploiement de leurs propres chatbots et générateurs d’images.