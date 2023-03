OpenAI lance la toute nouvelle génération de son modèle linguistique AI: GPT-4

Le nouvel algorithme devrait inventer moins de réponses et fonctionnerait tant avec du texte qu’avec des images.

OpenAI, l’entreprise à l’initiative de ChatGPT, a annoncé une nouvelle version de son algorithme linguistique. GPT-4 est, selon ses auteurs, plus créatif et ‘humain’ que les versions précédentes et pourrait résoudre des problèmes complexes de façon plus précise. L’AI pourra traiter des informations provenant d’images ou de textes, mais elle ne générera elle-même que du texte.

Ses auteurs indiquent que GPT-4 sera cependant encore aux prises avec pas mal de problèmes auxquels étaient confrontées les versions précédentes. ‘Dans les conversations normales, la différence entre GPT-3.5 et GPT 4 est assez ténue’, affirme OpenAI. C’est ainsi que l’AI peut encore et toujours inventer certaines informations, et l’algorithme est capable de générer des messages menaçants ou blessants. Ces deux derniers problèmes avaient été mis en évidence ces derniers mois, lorsque le grand public eut l’opportunité de tester ChatGPT.

Ce qui ne manque pas d’étonner ici, c’est le nouveau traitement de l’image. C’est ainsi que GPT-4 est capable de reconnaître des illustrations et recommander des repas sur base d’une photo de ce qui se trouve dans votre frigidaire.

Bing

La nouvelle version peut être testée par les abonnés à ChatGPT Plus, le service payant à quelque vingt dollars par mois qu’OpenAI propose. Mais quiconque souhaite la voir à l’œuvre, peut aussi essayer simplement le chatbot Bing. Le moteur de recherche de Microsoft utilise déjà le modèle GPT-4, comme l’a annoncé l’entreprise. Il s’agit en l’occurrence d’une version adaptée pour le moteur de recherche. Le chatbot Bing effectue des résumés et rédige des réponses à des questions, sur la base de résultats de recherche. Il existe une liste d’attente pour ce qui est officiellement encore et toujours un test bêta.

OpenAI collabore non seulement avec Microsoft, mais également avec quelques autres entreprises, dont la startup financière Stripe. Celle-ci utilise GPT-4 pour scanner les sites web professionnels. L’appli d’apprentissage linguistique Duolingo, elle, intègre l’AI à ses cours, alors que des firmes comme Morgan Stanley et Khan Academy ont déjà testé GPT-4 pour des résumés et des formations automatiques.