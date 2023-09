Cette montre est le premier produit neutre en CO2 d’Apple

Apple vient d’annoncer ses nouvelles gammes d’iPhone et d’Apple Watches. Certaines de ces montres sont désormais neutres en carbone pour répondre aux objectifs environnementaux d’Apple pour 2030. Mais comment une telle montre peut-elle devenir neutre en CO2?

Un aspect important de l’événement Apple organisé la semaine dernière concernait les objectifs environnementaux ambitieux que le géant technologique se fixe pour l’avenir. Les premiers produits neutres en CO2 sont les nouvelles Apple Watches. A coup sûr la nouvelle série 9, l’Apple Watch SE en combinaison avec un bracelet sport tissé, et l’Apple Watch Ultra avec un bracelet Trail ou Alpine.

Mais qu’entend-on exactement par montre ‘neutre en CO2’? Eh bien, selon les critères en vigueur, les montres Apple doivent fonctionner à 100 pour cent sur de l’électricité propre (l’entreprise compense vos cycles de recharge), 30 pour cent de leur poids doit provenir de matériaux recyclables, et la moitié de tout le transport requis doit être non aérien. Au total, il devrait en résulter que l’empreinte écologique de ces modèles soit réduite de 75 pour cent.

Comment le fabricant de la montre la plus populaire au monde y contribue-t-il concrètement? Pour commencer, le boîtier de la nouvelle Série 9 est composé à 100 pour cent d’aluminium recyclé. Et pour la première fois, le cobalt contenu dans la batterie de la montre a également été entièrement recyclé. Apple compensera l’énergie ‘sale’ utilisée à la maison pour recharger la montre en misant elle-même sur l’énergie verte.

De plus, le cuir n’est plus utilisé dans aucune chaîne de production. Le nouveau textile FineWoven, composé à 68 pour cent de matériaux recyclables, devrait désormais devenir la norme racée et durable. Le populaire bracelet de sport tissé sera désormais également composé à 82 pour cent de matériaux recyclés.

Objectifs ambitieux

D’ici la nouvelle décennie, le fabricant d’ordinateurs souhaite rendre tous ses produits, y compris l’ensemble de la chaîne de valeur, neutres en CO2. Tels sont en résumé ses objectifs climatiques ambitieux. L’Apple Watch n’est qu’un petit premier pas. L’électricité, par exemple, demeure l’un des principaux responsables des émissions de CO2 de l’entreprise. C’est pourquoi Apple souhaite investir dans des projets solaires et éoliens à l’échelle mondiale.

L’électricité ‘sale’ est en cause non seulement lors de la production, mais également lors de la recharge. C’est pourquoi Apple introduit quelque chose de nouveau dans l’appli Home. Cette application vous permettra bientôt de vérifier si et quand de l’énergie propre est disponible sur le réseau. L’objectif est que les utilisateurs rechargent leurs gadgets lorsque l’électricité est la plus ‘propre’, afin qu’il y ait moins d’émissions nocives.