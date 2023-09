La montre rénovée d’Apple propose le double tapotement pour un gain de temps

Réglons nos montres! En plus d’un ensemble de nouveaux iPhone, Apple dévoile également chaque année en septembre la prochaine série de montres intelligentes. La Watch Series 9 a été améliorée principalement en interne avec une puissante puce S9 SiP (System in Package), mais aussi avec un écran plus lumineux. On retiendra cependant surtout la nouvelle fonctionnalité ‘double pression’. Pour l’aventurier, une mise à niveau vers la Watch Ultra est aussi prévue.

Avec la Série 9, Apple touche à peine au design de sa populaire montre intelligente, même s’il y a bien sûr de nouvelles combinaisons de couleurs (le boîtier est même désormais disponible en rose) et de nouveaux bracelets. Le cœur du gadget est la S9 SiP, une puce qui offre toutes sortes de nouvelles possibilités grâce à sa puissance de calcul supplémentaire. C’est ainsi que vous pourrez désormais utiliser l’assistant vocal Siri en partie ‘on-device’, donc sans passer par un cloud. Les requêtes qui ne requièrent pas d’informations provenant d’internet, comme le démarrage d’une séance d’entraînement ou le réglage d’une minuterie, ne nécessiteront plus que vous soyez connecté au wifi ou à un réseau mobile.

De plus, vous pourrez désormais également utiliser Siri pour consulter les données de l’application Santé. Pour savoir par exemple combien d’heures vous avez dormi la nuit dernière ou votre degré d’activité. Recourez aussi à Siri pour suivre des données de santé telles que votre poids ou votre consommation de médicaments.

Une main occupée?

Ce qui frappe sur la Watch Series 9, c’est le nouveau geste Double Tap. Cela vous permet d’utiliser la montre d’une seule main, sans avoir à toucher l’écran. En tapotant simplement deux fois votre pouce et votre index ensemble, vous pourrez facilement effectuer toutes sortes de manipulations courantes. Vous utiliserez en fait ce geste pour actionner le bouton principal d’une appli. Par exemple, en appuyant deux fois, en fonction de l’application active, vous pourrez arrêter une minuterie, lire ou mettre en pause de la musique ou encore répéter l’alarme. De même, vous pourrez prendre des appels téléphoniques entrants ou commander à distance l’appareil photo d’un iPhone pour une photo de groupe.

Le double tapotement s’avèrera pratique chaque fois que votre autre main sera occupée: que vous promeniez votre chien, que vous vous teniez d’une main à un mur d’escalade ou que vous fassiez du vélo.

Selon Apple, la technologie sous-jacente est assez complexe. C’est ainsi que la marque à la pomme a intégré un Neural Engine plus rapide dans la Watch Series 9 pour un traitement plus fluide des données de l’accéléromètre, du gyroscope et du capteur cardiaque optique. Un nouvel algorithme d’apprentissage machine détectera via un double clic également les petits mouvements caractéristiques du poignet et les changements dans votre circulation sanguine lorsque vous appuyez deux fois. La fonctionnalité ne sera pas disponible immédiatement, mais sera ajoutée ‘le mois prochain’ dans le cadre d’une mise à jour logicielle gratuite.

Quelques combinaisons possibles boîtier-bracelet.

Visible en plein soleil

Une amélioration bienvenue: la luminosité de l’écran peut désormais être poussée à 2.000 nits, soit le double de celle de la Série 8. Cela rend l’écran plus facile à lire, notamment en plein soleil. A l’inverse, vous pourrez également réduire considérablement la luminosité à 1 nit, ce qui est utile, par exemple, dans une salle de cinéma, où vous ne voulez pas déranger vos voisins.

Enfin, la Watch Series 9 a reçu une puce Ultra Wideband plus moderne, qui permet de retrouver plus facilement votre iPhone (15). Grâce à la puce UW, vous saurez dans quelle direction chercher, même si votre téléphone se trouve dans une autre pièce. Apple utilise également la puce dans un autre but: lorsque vous approchez d’un HomePod qui diffuse de la musique, les boutons de commande du haut-parleur apparaissent automatiquement sur la montre. En l’absence de son, des suggestions multimédias apparaîtront à l’écran.

L’Apple Watch 9 sera disponible à partir de 449 euros et sera disponible en magasin à partir du 22 septembre. Elle sera pilotée par watchOS 10, qui sortira le lundi 18 septembre pour la Série 4 et supérieure. La Watch SE, moins chère, restera également disponible et coûtera 279 euros comme avant.

L’Ultra 2

Apple a également dévoilé mardi la deuxième édition de la Watch Ultra, une version ultra-robuste de la montre pour les aventuriers et amateurs de sports extrêmes. L’Ultra 2 propose en grande partie les mêmes innovations que la Watch Series 9, tout en progressant sur certains points. L’écran atteint une luminosité maximale de pas moins de 3.000 nits.

Selon Apple, cette version est conçue pour les conditions extrêmes et testée pour une utilisation à de très fortes différences d’altitude: de 500 mètres sous le niveau de la mer pour les expéditions dans des vallées encaissées jusqu’à 9.000 mètres d’altitude dans les plus hautes montagnes. Les plongeurs pourront utiliser la montre à des profondeurs allant jusqu’à 40 mètres.

Le prix indicatif de la Watch Ultra 2 est de 899 euros, ce qui représente une réduction de cent euros en comparaison avec le modèle précédent.