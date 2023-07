Un  laboratoire de recherche américain prépare un assistant IA personnalisé

Si l’avenir appartient aux assistants à intelligence artificielle, comme le pense le laboratoire de recherche américain AI Foundation, ils devraient pouvoir faire mieux que les ‘majordomes’ à IA générique tels que Siri ou Google Assistant. Avec sa nouvelle plate-forme AI.XYZ, le laboratoire entend aider les utilisateurs à développer leur propre assistant personnalisé: celui qui correspond entièrement à son/sa propriétaire en termes d’apparence et de comportement.

Les assistants à intelligence artificielle, qui prennent en charge les fastidieuses tâches de bureau de leurs propriétaires, comme la prise de notes lors d’une réunion ou la gestion d’un agenda, se rapprochent de plus en plus. Et nombre de firmes technologiques émergentes pensent en l’occurrence à quelque chose de nettement plus sophistiqué que les Siri ou Alexa de cette dernière décennie. AI Foundation, un laboratoire de nouvelles technologies qui opère à San Francisco et à Las Vegas, est précisément occupé à préparer une plate-forme avec laquelle les utilisateurs pourront concevoir leur propre assistant IA personnalisé.

Pas qu’un avatar

Visuellement, AI.XYZ opère dans le prolongement du concept ‘avatar’ connu depuis deux décennies déjà. Un personnage virtuel peut être créé avec des traits corporels et faciaux que l’utilisateur trouve reconnaissables ou sympathiques. Mais cela va bien au-delà des apparences: l’objectif est que l’assistant AI.XYZ connaisse aussi les valeurs et les buts de son/sa ‘propriétaire’ et offre sur cette base également une aide personnalisée et ce, dans la vie tant professionnelle que personnelle. Le coût de départ ne sera pas élevé: AI Foundation pense à un tarif d’abonnement mensuel de 20 dollars. Le projet se trouve actuellement dans une phase bêta close.

Plus de temps, plus d’humain

AI Foundation, une organisation disposant d’un département à but non-lucratif et d’une branche commerciale, qualifie AI.XYZ de première ‘AI Life Management Platform’, conçue pour offrir aux gens à la vie bien remplie un équilibre travail-vie privée plus sain. Son IA personnalisée a pour but de les aider en les assistant de manière proactive, jour et nuit, dans tout ce qu’ils font. ‘Notre objectif est de redonner à chacun plus de temps et d’énergie pour se concentrer sur les choses qu’ils apprécient’, déclare le CEO d’AI Foundation, Rob Meadows, à VentureBeat. ‘Ces choses qui font de nous des humains.’