IBM prévoit déjà des commentaires de l’IA pour les matchs à Wimbledon

Les résumés des parties de tennis à Wimbledon seront cette année déjà accompagnés de commentaires générés par l’IA d’IBM. A terme, l’entreprise veut pouvoir faire de même pour les matchs complets.

IBM collabore depuis 34 ans déjà avec Wimbledon, afin d’obtenir de meilleures informations au moyen de la technologie et des données. Cela passe à présent en grande partie par un engagement avec les fans qui suivent moins les rencontres à la TV, mais d’autant plus souvent sur leurs appareils mobiles, et qui recherchent des renseignements sur les joueurs/joueuses.

L’un de ces éléments a pour nom l’IBM Par Index, une vue d’ensemble des joueurs qui, sur base d’une combinaison de données structurées et non-structurées, calcule les chances de victoire du joueur A sur le joueur B. Cela se passe dès que le tableau des matchs est connu. A partir de là, IBM est à même de prévoir un vainqueur potentiel. Nous avons aussi demandé à IBM dans quelle mesure ces données sont adaptées, lorsqu’un joueur remporte une victoire inattendue par exemple, mais nous n’avons pas reçu de réponse.

Jongler avec les statistiques n’est pas révolutionnaire en soi. Mais Wimbledon et IBM envisagent cette année aussi des commentaires de matchs sur base de l’intelligence artificielle (IA). IBM capitalise dans ce but sur sa plate-forme Watson X. ‘Nous l’avons formée dans la terminologie du tennis et de Wimbledon, avec une IA générative pour donner des commentaires sur des résumés de rencontres’, explique Bill Jinks, Technology Director de The All England Club (le club sous-jacent à Wimbledon).

Il s’agit ici spécifiquement de résumés de quelques minutes qui apparaissent après le match dans l’appli et ce, tant en direct que sous forme de sous-titres. L’ambition à terme est de pouvoir le faire aussi pour des matchs complets. ‘Cela permettra aux fans d’apprécier le jeu d’une autre manière.’

Wimbledon et IBM déclarent que pour ces commentaires, il existe une collaboration avec des spécialistes du tennis. A la question de savoir si de véritables commentateurs sont aussi impliqués, l’organisation n’a pas été en mesure de répondre. IBM s’est abstenu également de réagir à d’autres questions plus critiques à propos de l’IA et ce, que ce soit durant la conférence de presse ou dans les heures qui suivirent.

Le fait est que les commentaires ne reposent pas sur les dires de vrais commentateurs. On fait grand cas d’utiliser certains termes particuliers, mais la voix ne pourrait en principe pas, au niveau du style, être reprise de commentateurs existants. A la question de savoir si cela pourrait à terme faire perdre leur travail à des présentateurs sportifs, les organisateurs ont répondu que tel n’était pas l’objectif. Les commentaires de l’IA ne sont en principe prévus pour l’instant que pour les résumés dépourvus d’autres explications. Il est évidemment malaisé de prévoir quelle sera l’évolution d’ici quelques années.