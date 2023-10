OpenAI est de loin le développeur LLM le mieux financé

Selon les chiffres récents de l’analyste de marché CB Insights, OpenAI, l’entreprise à l’origine du modèle de langage GPT-4, entre autres, est le développeur de la technologie Large Language Model (LLM) le mieux financé. Les spectaculaires fonds de financement injectés aujourd’hui dans l’IA générative se traduisent également par une augmentation significative du recrutement.

Avec ses 14 milliards de dollars (13,25 milliards d’euros) d’investissements cumulés, OpenAI est actuellement de loin le développeur le mieux financé de la technologie Large Language Model (LLM) qui commande, entre autres, les chatbots pilotés par l’IA. Le numéro deux de la liste, parue récemment dans un bulletin d’information de l’analyste de marché CB Insights, est Data Bricks de San Francisco, qui compte parmi ses clients Adobe et Toyota et qui a levé 4 milliards de dollars (3,79 milliards d’euros) de capital-risque.

Cinq milliardaires

Le troisième classé est Anthropic, également originaire de San Francisco, l’épicentre occidental de l’IA, avec 2,9 milliards de dollars (2,75 milliards d’euros) de fonds. Selon CB Insights, Anthropic pourrait faire un bond en avant dans un avenir proche: Amazon prévoit en effet d’injecter 4 milliards supplémentaires dans l’entreprise. Dans le cadre de cet accord, Anthropic souhaiterait également utiliser les services cloud d’Amazon pour former ses futurs modèles d’IA.

La mini-liste des entreprises qui ont reçu plus d’un milliard de dollars est complétée par Meta, qui a jusqu’à présent levé 2,4 milliards de dollars (2,27 milliards d’euros) pour ses efforts consentis dans LLM, et par Inflections, basée à Palo Alto (avec 1,5 milliard de dollars ou 1,42 milliard d’euros), qui prépare une IA ‘personnelle’.

Extension du personnel

Le principal poste dans lequel ces milliards sont dépensés, est le personnel, comme le montre un autre graphique de CB Insights. OpenAI se distingue tout particulièrement dans une étude plus large consacrée au recrutement des entreprises d’IA générative (GenAI), avec une croissance de son personnel de 370 pour cent pour atteindre un effectif de 1.646 personnes. Selon CB Insights, la guerre des talents évolue peut-être plus rapidement que la formation de nouvelles personnes. Et il existe déjà des entreprises GenAI qui commencent à craquer sous la pression concurrentielle: ‘Certaines catégories au sein de l’IA générative connaissent une concurrence et une pression croissantes, ce qui entraîne une stagnation de leur croissance et une diminution du nombre de leurs employés.’