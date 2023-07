Meta lance le nouveau modèle de langage LLama 2

Le géant technologique Meta mise davantage encore sur l’IA générative avec son nouveau modèle de langage appelé LLama 2. Ce nouveau concurrent de GPT-4 est disponible gratuitement, y compris pour un usage commercial, et opère sur des services ‘cloud’ tels Azure et AWS.

En février, pas très longtemps après l’étonnement du public à propos des capacités de ChatGPT, Meta s’était aussi jetée dans l’arène de l’IA générative avec son modèle de langage LLama. A l’époque, il n’était disponible qu’à des fins de recherche et donc, l’utilisateur final – davantage intéressé par les thèses ou les mémos professionnels susceptibles d’être rédigés par ChatGPT d’OpenAI ou par Bard de Google – s’en souciait peu. Or son successeur LLama 2 présenté hier s’avère nettement plus large, en ce compris la possibilité d’entrer rapidement dans le domaine public par le biais de services que d’autres entreprises pourraient développer sur cette base.

Microsoft étend son engagement

Meta n’associe pas son chatbot à LLama 2, mais grâce aux collaborations que le géant technologique a déjà conclues avec Microsoft et Amazon, le nouveau modèle de langage sera bel et bien disponible pour les clients professionnels via les services cloud Azure et AWS. Et suite à un accord passé avec le fondeur de puces Qualcomm, dont le tout récent processeur Snapdragon 8 Gen 2 équipe entre autres des smartphones de Samsung, OnePlus et Asus, le nouveau modèle de langage de Meta sera bientôt en mesure d’activer aussi des assistants virtuels, outils de productivité et applications de loisirs sur les smartphones et PC.

Il est intéressant d’observer comment Microsoft réagit aux nouvelles évolutions sur le marché des modèles de langage. La collaboration assez étroite avec Meta pour LLama 2 succède de très près à un investissement précédent dans GPT-4 d’OpenAI, qui est également disponible dans un premier temps via le service cloud Azure de Microsoft.

Approche à la Android

Mais Meta semble également avoir accompli un pas stratégique avec LLama 2: elle a en effet rendu open source son nouveau modèle de langage et ce, tant à des fins de recherche que pour des applications commerciales. N’importe quel acteur commercial peut donc, via les plates-formes avec lesquelles Meta collabore actuellement, développer des applications sur base de la technologie LLama 2.

Dans sa communication sur le nouveau lancement, Meta adopte une approche plutôt… philosophique: un vaste modèle de langage librement disponible s’avère ‘plus sûr’, parce que bien plus de chercheurs et de développeurs peuvent repousser ses limites, mais aussi découvrir et résoudre plus rapidement des problèmes éventuels. ‘L’open source stimule l’innovation’, comme l’a signalé une fois encore le directeur de Meta, Mark Zuckerberg en guise de lieu commun. Mais il va de soi que ce genre de lancement open source peut aussi être utile du point de vue commercial: il suffit pour s’en rendre compte de jeter un coup d’œil en direction du système d’exploitation Android de Google, qui est devenu la plate-forme numéro un des smartphones grâce à sa mise à disposition gratuite.